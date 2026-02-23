HONOR lanzará su primer “Robot Phone” en el MWC 2026 de Barcelona

GENERANDO AUDIO...

Se acerca el anuncio del HONOR Robot Phone en el MWC 2026 | Foto: AFP

HONOR, marca china de tecnología, aprovechará el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026 de Barcelona para lanzar el anticipado HONOR Robot Phone y ofrecer un adelanto exclusivo de sus posibilidades como parte de su evento global de lanzamiento “Believers in AI Future“.

La empresa también presentará el HONOR Magic V6, su nuevo celular plegable que promete mayor durabilidad, batería ampliada y diseño más delgado. Finalmente, presentarán la HONOR MagicPad 4 y la HONOR MagicBook Pro 14.

HONOR en el MWC 2026: ¿qué esperar?

El anuncio principal de HONOR en el MWC 2025 fue el “Alpha Plan”, una estrategia de inteligencia artificial (IA) integral; sin embargo, este año la marca china se centrará en nuevos dispositivos insignia e innovaciones en robótica.

MWC 2026: Agenda de HONOR en Barcelona Fecha: 1 de marzo de 2026

Hora: 13:00 – 14:00 CET

Sede: Palau de Congressos de Barcelona

Dirección: Avenida La Reina Maria Cristina, 08004 Barcelona, España

Los asistentes también podrán visitar el stand de HONOR en el Stand 3H10, Hall 3, para explorar de cerca las últimas innovaciones de la marca.

El fabricante de mayor crecimiento en Latinoamérica

El lanzamiento especial en el marco del MWC 2026 de Barcelona llega en el contexto del destacado desempeño de HONOR en Latinoamérica.

Según Omdia, la marca escaló a la cuarta posición regional como el fabricante de más rápido crecimiento en los últimos tres años, con una expansión del 48% en 2025 y un récord de 11.8 millones de unidades enviadas.

La firma de análisis destaca que la empresa asiática es uno de los únicos fabricantes con crecimiento trimestral sostenido desde el primer trimestre de 2024 en la región.

