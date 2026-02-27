¿Te llegó un código de WhatsApp que no pediste? Policía Cibernética advierte sobre robo de cuentas

GENERANDO AUDIO...

¿Te llegó un código de WhatsApp? Ten mucho cuidado | Foto: AFP

La Unidad de Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), alertó por códigos de registro de seis dígitos que llegan a los usuarios de WhatsApp sin que estos lo hayan solicitado.

Por su parte, la aplicación de mensajería instantánea explica que esto sucede cuando alguien ingresó el número de teléfono del usuario y solicitó el código de registro, ya sea por error o con intenciones maliciosas.

¡Mucho cuidado con los códigos no solicitados de WhatsApp!

A través de su centro de ayuda, WhatsApp explica que, a fin de proteger la cuenta de los usuarios, la app envía una notificación push cuando alguien intenta registrar una cuenta con su número de teléfono.

“Si recibes esta notificación sin haber solicitado un código de verificación, significa que alguien ingresó tu número de teléfono y solicitó el código de registro”. WhatsApp

Esto suele ocurrir cuando otros usuarios escriben el número por error en lugar del suyo, así como cuando alguien intenta apoderarse de una cuenta, según explica la aplicación de Meta.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp?

La Policía Cibernética de la Ciudad de México y WhatsApp explican que, para mantener una cuenta a salvo, es indispensable nunca compartir el código de registro con nadie.

“Para mantener la cuenta a salvo, nunca compartas el código de verificación de WhatsApp con nadie”. WhatsApp

La herramienta de Meta explica que si alguien intenta apoderarse de una cuenta, necesita el código de verificación que se envió por mensaje SMS al teléfono del usuario

Sin ese código, ningún usuario que intente verificar un número ajeno podrá completar el proceso de verificación ni usar el número de WhatsApp, lo que significa que el propietario sigue teniendo el control de su cuenta.

Cabe destacar que la aplicación no cuenta con suficiente información para identificar a la persona que está intentando verificar una cuenta, por lo que es fundamental no compartir los códigos.

¿Y si alguien ya tiene control de tu cuenta?

Si un ciudadano pierde el acceso a su cuenta, debe seguir los pasos indicados por la propia aplicación de mensajería instantánea para recuperarla.

Toca Volver a iniciar sesión > Continuar. Si se te solicita, ingresa tu número de teléfono en formato internacional completo y toca Siguiente > OK. Ingresa el código de 6 dígitos que recibiste por SMS o llamada telefónica.

Fuente: WhatsApp

Al volver a registrar la cuenta con el código de seis dígitos, se cierra automáticamente la sesión de WhatsApp en todos los dispositivos conectados.

