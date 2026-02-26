GENERANDO AUDIO...

Reportan hackeo masivo al SAT e INE. Foto: Getty

Miles de datos confidenciales habrían sido robados durante un ciberataque a varias dependencias de Gobierno, entre ellas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según reportó Bloomberg.

Para el ciberataque se utilizó un chatbot creado por inteligencia artificial, ordenándole que actuara como hacker de élite y detectara fallas en los sitios gubernamentales. Además, según reportes, el atacante ordenó también que se definieran formas para vulnerar la seguridad y robar los datos.

De acuerdo con lo reportado, el hackeo y robo de información habría comenzado en diciembre y, aproximadamente, por un mes duró el ciberataque a los sitios de las autoridades.

¿Qué sitios fueron vulnerados por el ciberataque?

Bloomberg habría detallado que el ciberataque orquestado con un chatbot de inteligencia artificial atacó, además del INE y el SAT, Gobiernos de cuatro entidades de la República Mexicana, entre ellos, la Ciudad de México, en donde se reportaron ingresos en el Registro Civil.

En total, el ciberataque habría sustraído dados de:

INE

SAT

Ciudad de México

Jalisco

Michoacán

Tamaulipas

Así como el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, Nuevo León.

Como parte de los datos robados, se estiman 195 millones de registros de contribuyentes, así como credenciales de empleados del INE y padrones electorales.

Inteligencia artificial habría alertado, pero accedió a seguir indicaciones

Según el informe, el chatbot habría alertado al usuario sobre intenciones maliciosas en la solicitud para atacar los sitios gubernamentales en México; sin embargo, accedió a las solicitudes y ofreció los resultados que se le habían pedido.

Tras el hackeo masivo, la compañía de la Inteligencia Artificial destacó la suspensión de cuentas implicadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.