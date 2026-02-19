Policía Cibernética alerta por secuestros virtuales vinculados a videojuegos; exigen hasta 100 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

5 municipios concentran la mayoría de casos. Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

La Policía Cibernética del Estado de México (Edomex) alertó a padres de familia debido al incremento de casos de secuestro virtual a menores de edad a través de videojuegos y redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM), los delincuentes solicitan hasta 100 mil pesos para liberar a los menores.

El 85% de niños y adolescentes en la entidad utilizan de forma recurrente estas plataformas, situación que aumenta la exposición a delitos digitales.

¿Cómo es el secuestro virtual a través de videojuegos reportado en Edomex?

Las autoridades detallaron que el delito comienza cuando los delincuentes logran acceder a la cuenta del menor y, mediante engaños, lo convencen de salir de su domicilio durante algunas horas (sin que exista un secuestro real) o de proporcionar información sensible.

Posteriormente, los criminales contactan a los padres y les exigen depósitos que pueden ir de los 10 mil hasta los 100 mil pesos, haciéndoles creer que su hijo está en peligro.

En otros casos, los secuestradores simulan emergencias o solicitan números de tarjetas bancarias, NIP y claves interbancarias para realizar retiros.

¿En qué municipios del Edomex se registran casos de secuestro virtual a través de videojuegos?

Las autoridades informaron que los municipios con mayor número de reportes son Ecatepec y Toluca, ambos con más de mil 700 denuncias cada uno. También se registran casos en Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, donde se concentra buena parte de los ciberdelitos vinculados con videojuegos, extorsión virtual y fraudes.

Tan solo en 2025, la Policía Cibernética atendió 18 mil 768 denuncias por delitos digitales, de las cuales el 74% correspondieron a fraudes, amenazas, acoso y robo de contraseñas. Destacan más de 4 mil casos por cobranza ilegítima y amenazas, más de 2 mil 300 reportes por robo de contraseñas, mil 599 fraudes en comercio electrónico y más de mil 470 incidentes de extorsión cibernética.

Roblox de nuevo protagoniza la lista de videojuegos y plataformas con la que se regitran delitos

Al igual que en otros casos y estados (como en Coahuila), en Edomex el videojuego donde predominan estos casos es Roblox, conocido juego de creación y comunidades. Otros juegos de video que registran casos son Minecraft, Fortnite, Free Fire, Among Us, Call of Duty, Clash Royale y FIFA.

También se han identificado riesgos en aplicaciones como Messenger Kids, Discord, TikTok y Snapchat.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad recomienda a madres, padres y tutores supervisar el uso de dispositivos, instalar controles parentales, establecer horarios, incentivar a sus hijos a realizar otras actividades y fomentar el diálogo para prevenir este tipo de delitos. Para denunciar, están disponibles el 089 (anónimo), el 9-1-1 y el teléfono 722 275 8333, con atención las 24 horas.

