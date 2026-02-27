Hackean sistema de información médica en Francia; estiman 15 millones de afectados

GENERANDO AUDIO...

El incidente ocurrió a finales el 2025. Foto: AFP.

A casi tres meses, la empresa Cegedim Santé dio a conocer que sufrió un hackeo que afectó a mil 500 médicos que almacenaban información en Francia, lo cual, vulneró a aproximadamente 15 millones de pacientes.

La empresa, editora del software MLM, que es utilizado por 3 mil 800 doctores en Francia, informó que el incidente ocurrió a finales del 2025. En ese momento, detectaron “un comportamiento anormal en las solicitudes de la aplicación”, citó AFP.

El hackeo vulneró la información de mil 500 médicos en Francia, quienes tenían datos personales de pacientes dentro del software.

“Tras investigaciones exhaustivas, se comprobó que datos personales de pacientes del sistema MLM fueron consultados o extraídos ilegalmente”, indicó la empresa en un comunicado.

Los datos comprometidos corresponden “exclusivamente” al expediente administrativo de los pacientes. Es decir, a su nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, entre otra información.

Estiman 15 millones de pacientes afectados por ciberataque

Cegedim Santé aseguró que, en “un número muy limitado de personas”, se habrían filtrado “anotaciones personales del médico con información sensible”.

Al respecto, la cadena de información pública, France 2, precisó que 169 mil datos de pacientes incluyen anotaciones de los doctores.

La empresa no indicó la cantidad de pacientes vulnerados con la información filtrada. En cambio, el Ministerio de Salud estimó que alrededor de 15 millones de franceses resultaron afectados.

Además, en la información hackeada, figuraban datos sobre líderes políticos, de acuerdo con France 2.

Ante estos hechos, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, pidió a Cegedim Santé que explique las causas del incidente, así como las “medidas correctivas” adoptadas y garantías para evitar nuevos hackeos contra médicos en Francia.

