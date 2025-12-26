GENERANDO AUDIO...

Drones chinos sufren embate del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) bajo el argumento de un posible riesgo de espionaje y para el resguardo de la seguridad nacional. El presidente Donald Trump volvió a prohibir el uso y la comercialización de estos drones y de la tecnología usada en estos equipos en territorio estadounidense.

Emilio Saldaña “Pizu”, explicó para UnoTV algunas de las noticias más relevantes sobre tecnología y el contexto actual. Trump vuelve a ser uno de los ejes de este fin de semana.

La prohibición del uso de drones, de acuerdo con la administración estadounidense, se debe a que estos equipos podrían capturar imágenes y datos sensibles de infraestructura crítica, lo que representa una amenaza estratégica. El problema es que, actualmente, los drones chinos dominan el mercado global en términos de precio, calidad e innovación, lo que vuelve la medida especialmente relevante.

La empresa Dà-Jiāng Innovations (DJI) expresó a través de las redes sociales su decepción por la medida impuesta (que hasta el momento no afecta a las personas que ya cuentan con uno de estos drones).

De acuerdo con el informe “Drones Comerciales Conectados” de Research and Markets, la empresa china controla un 70% del mercado global y es una de las marcas más consumidas en EE. UU. en diversas áreas.

A través de un comunicado en redes sociales, DJI agradeció a las personas que han subido la voz en EE. UU. y aseguró que mantienen su compromiso con sus clientes estadounidenses y seguirán explorando nuevas vías en el futuro.

Drones chinos y el impacto en usuarios y empresas

Los drones no solo son utilizados por gobiernos. Pizu explica que hoy forman parte de actividades clave como la agricultura, la seguridad, el cine, las labores de rescate y también como hobby. Por ello, la prohibición no sólo afecta a autoridades, sino a usuarios, emprendedores y empresas que dependen de esta tecnología.

Especialistas advierten que esta decisión acelera una división tecnológica global, en la que ya no importa únicamente la capacidad del dispositivo, sino el país que lo fabrica. En este escenario, EE. UU. limita el acceso a innovación en el sector de los drones al cerrar la puerta a los fabricantes líderes del mercado.

Tecnología, datos y el futuro de los medios

El fundador de Oracle, Larry Ellison, ofreció aportar 40 mil mdd para respaldar la compra de activos de Warner por parte de Paramount, empresa donde trabaja su hijo. Más allá de una fusión mediática, el movimiento es interpretado como una señal clara del rumbo de la industria.

El futuro de los medios ya no depende sólo de audiencias, sino del control de datos, plataformas, catálogos, algoritmos e inteligencia artificial, así como de la monetización digital. La participación de un gigante tecnológico confirma que contenido y tecnología hoy forman parte de la misma conversación estratégica.

Inteligencia artificial: menos reglas, más centralización

Trump también firmó recientemente una orden ejecutiva para impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial de forma independiente. El argumento es evitar un escenario con 50 regulaciones distintas, lo que (según la Casa Blanca) podría frenar la inversión y la innovación.

Saldaña detalla que la estrategia busca centralizar la regulación mediante un grupo federal dedicado a impugnar leyes estatales. Sin embargo, el punto crítico es que no se presentan propuestas claras para atender los riesgos sociales, morales y éticos que plantea la IA.

La política actual acelera la innovación tecnológica y deja a Silicon Valley con un árbitro único y flexible, mientras persisten los debates sobre seguridad, ética y control en el desarrollo de tecnologías clave.

