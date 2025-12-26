Tres carreras que seguirán siendo clave en el futuro, incluso con el avance de la inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

Carreras que seguirán vigentes a pesar de la IA. Foto: Getty Images

El avance de la inteligencia artificial (IA) transforma el mercado laboral de manera profunda, automatizando tareas rutinarias y redefiniendo habilidades; sin embargo, no todas las profesiones desaparecerán, aquellas que requieren juicio humano, empatía, creatividad o interacción directa seguirán siendo esenciales y podrían crecer en demanda en los próximos años.

Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF), aunque la IA podría automatizar millones de empleos para 2030, también se crearán muchos otros, resultando en un balance neto positivo de puestos de trabajo.

El documento se basa en encuestas a líderes empresariales de todo el mundo y proyecta que tanto habilidades técnicas como humanas serán cada vez más importantes.

Asimismo, el MIT habla de una visión en el 2030 en el que la IA no sustituye completamente las habilidades humanas complejas como la creatividad, empatía o pensamiento crítico, que son centrales en profesiones que implican interacción social y toma de decisiones no rutinarias.

Salud y atención humana

Las carreras vinculadas con la salud siguen destacando como de las más resistentes a la automatización. Esto se debe a que implican cuidados directos de personas, juicio clínico, empatía y toma de decisiones bajo incertidumbre, que no pueden ser reemplazados por una máquina.

Un análisis sobre “grados que la IA no puede reemplazar” identifica profesiones médicas como:

Enfermería especializada

Asistentes médicos

Fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales

Estas ocupaciones requieren relación humana profunda, diagnóstico contextual y habilidades interpersonales que la IA no puede replicar completamente.

Además, de acuerdo con EFE, los servicios de salud y asistencia social están proyectados como sectores con fuerte crecimiento de empleo en la próxima década, lo que refuerza su importancia futura.

Tecnología especializada y ciberseguridad

Lejos de desaparecer, los roles tecnológicos evolucionan y se expanden con la IA. El WEF destaca varias carreras ligadas directamente al manejo, diseño y protección de sistemas digitales, tales como:

Especialistas en inteligencia artificial y machine learning

Analistas de big data y científicos de datos

Ingenieros en ciberseguridad

Desarrolladores de software y aplicaciones

Expertos en seguridad informática y privacidad

Estos puestos requieren no sólo conocimiento técnico profundo, sino también pensamiento crítico y adaptación a un entorno dinámico, lo que hace difícil que sean totalmente automatizados.

Además, la lista se enfoca en profesiones como analista de seguridad de la información y especialistas en IA como algunas de las de mayor crecimiento proyectado para los próximos años.

Educación, formación y aprendizaje continuo

Aunque existen herramientas de enseñanza con IA, el rol del educador va más allá de impartir contenidos: motivar, guiar y adaptar el aprendizaje individual sigue siendo central. La educación implica comunicación, empatía y un ajuste constante a las necesidades de cada estudiante, áreas donde la IA complementa pero no sustituye.

Además, según proyecciones globales de empleo, la educación es uno de los sectores donde se espera demanda sostenida de profesionales, tanto en niveles básicos como especializados, debido a las necesidades de capacitación continua de la fuerza laboral.

La evidencia de organismos globales y estudios especializados coincide en que la IA no eliminará la necesidad de humanos en todos los sectores, sino que redistribuirá la demanda hacia áreas que combinan habilidades humanas con capacidades técnicas.

Lo que será crucial en los próximos años no es competir contra la IA, sino aprender a trabajar con ella, potenciando la creatividad, la empatía, el liderazgo y el juicio ético, aspectos que siguen siendo irremplazables por algoritmos.

