¿Dónde puedes vacunarte contra sarampión?

El más reciente reporte diario de sarampión en México, con corte al pasado 19 de diciembre, señalaba la presencia de 5 mil 860 casos de la enfermedad. Por esa razón, este 25 de diciembre la Secretaría de Salud (SSA) hizo un llamado a la población mexicana a protegerse aplicándose la vacuna.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades”. SSA

Además, la dependencia precisó que, si una persona presenta fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

Secretaría de Salud llama a vacunarse contra sarampión

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud llamó a la población a vacunarse contra el sarampión en el centro de salud más cercano.

“Si tú o alguien de tu familia aún no ha recibido la vacuna, acude al centro de salud más cercano para solicitarla”. Secretaría de Salud

En México se aplica la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis); el esquema universal de vacunación incluye dos dosis: la primera a los 12 meses y un refuerzo a los 72 meses (6 años).

Vacuna triple viral (SRP):

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR):

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

Se aplica en las diversas campañas de inmunización, así como en centros de salud públicos y en centros médicos privados aunque, para ambos, se debe consultar disponibilidad.

Cabe destacar que la vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.

“La vacunación es segura, gratuita y eficaz“, remató la autoridad sanitaria mexicana.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

¿Qué puedes hacer?

Revisa tu cartilla de vacunación y la de tus hijas e hijos

y la de tus hijas e hijos Acude al centro de salud si falta alguna dosis

si falta alguna dosis Solicita orientación si tienes dudas sobre tu esquema de vacunación

si tienes dudas sobre tu esquema de vacunación Comparte esta información para que más personas estén protegidas

