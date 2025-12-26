GENERANDO AUDIO...

Una contingencia ambiental consiste en la concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, según la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA CDMX).

Cabe destacar que este fenómeno es declarado por las autoridades competentes con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, de acuerdo con la dependencia capitalina.

Además, puede activarse por la alta concentración de partículas de ozono y de otras, como las PM10 o PM25, las cuales son diminutas y se encuentran suspendidas en el aire.

¿Cuándo se activa una contingencia ambiental?

Las contingencias ambientales se activan cuando los niveles de contaminación en el aire son tan elevados que la autoridad ambiental lo decreta, de acuerdo con Meteored.

Este mecanismo es activado de manera rigurosa en algunas ciudades como en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis tiene la responsabilidad de anunciar cuando los niveles de ozono y contaminación son muy altos, en ese momento se activa, ya que representa un riesgo de salud pública.

“Hay otras ciudades que también la decretan pero no cuentan con medidas correctivas o de sanción si no se acatan las fases de contingencia, como sí ocurre en las ciudades ya mencionadas”, de acuerdo con Meteored.

¿Cuáles son las fases de las contingencias ambientales?

Fase de precontingencia

Se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis registra 135 puntos de ozono en el aire y es calculado, de acuerdo con los pronósticos obtenidos en su base de datos, 24 horas antes.

Fase 1

Se activa cuando los niveles de ozono son mayores a 240 IMECAS, o cuando hay más de 175 PM.

Fase 2

Se activa cuando los niveles de ozono superan los 300 IMECAS o 250 PM.

Asimismo, se le conoce como fase combinada cuando coinciden umbrales de ozono y partículas.

¿Qué son las IMECAS?

En 1982 se diseño el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), cuya metodología transforma a una escala adimensional simple las concentraciones de los contaminantes criterio.

Su fundamento es el Pollutant Standard Index o PSI de Estados Unidos y las normas de protección a la salud vigentes, de forma tal que establece en 100 puntos el límite de protección a la salud para cada contaminante.

El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire es un indicador diseñado para informar a la población sobre el estado de la calidad del aire que muestra qué tan contaminado se encuentra el aire y cuales podrían ser los efectos en la salud.

Desde 2006 el IMECA tiene su fundamento en la Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-009-AIRE-2006 en donde se establecen los requisitos para su cálculo y difusión y se calcula para cinco de los contaminantes criterio:

Dióxido de azufre

Monóxido de carbono

Dióxido de nitrógeno

Ozono

Partículas suspendidas

Se representa con una escala que va de 0 a 500, donde el valor de 100 se asigna al valor indicado por la Norma Oficial Mexicana para cada contaminante.

Un valor menor a 100 se considera satisfactorio y con un bajo riesgo para la salud. Cualquier nivel superior a 100 implica algún riesgo para la salud, entre más grande es el valor del índice, mayor es la contaminación y el riesgo.

El propósito del índice IMECA es facilitar la comprensión del vínculo entre los niveles de contaminación del aire y los efectos en la salud.

Con este fin, el índice se divide en cinco categorías, cada una corresponde a un intervalo en el índice y señala el nivel de riesgo para la salud. Para simplificar su interpretación cada intervalo se representa mediante un color.

¿Qué es el Índice de la Calidad del Aire y cómo se calcula?

De acuerdo con la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT, para determinar si los niveles de contaminación del aire son satisfactorios o no, se estableció una unidad de medida denominado Índice de Calidad del Aire.

El límite considerado satisfactorio para cada uno de los contaminantes atmosféricos, se representa con un valor de 100 puntos, que corresponde al valor que establecen las normas de calidad del aire para cada uno de los contaminantes. La escala para determinar la contingencia ambiental es la siguiente:

Calidad del aire buena : No genera ningún riesgo para la salud y se pueden realizar actividades al aire libre

: No genera ningún riesgo para la salud y se pueden realizar actividades al aire libre Calidad del aire regular : Hay síntomas moderados en la salud y entre las actividades que deberán limitarse es hacer ejercicio al aire libre, sólo para las personas extremadamente sensibles

: Hay síntomas moderados en la salud y entre las actividades que deberán limitarse es hacer ejercicio al aire libre, sólo para las personas extremadamente sensibles Calidad del aire mala : Significa que dañará tu salud, principalmente la de grupos sensibles como tercera edad, niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares, por tal motivo el ejercicio al aire libre estará limitado

: Significa que dañará tu salud, principalmente la de grupos sensibles como tercera edad, niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares, por tal motivo el ejercicio al aire libre estará limitado Calidad del aire muy mala: todas las personas pueden padecer efectos nocivos en la salud, por tal razón hay que evitar el ejercicio al aire libre, principalmente en los espacios abiertos

todas las personas pueden padecer efectos nocivos en la salud, por tal razón hay que evitar el ejercicio al aire libre, principalmente en los espacios abiertos Calidad del aire extremadamente mala: la condición de emergencia para la población en general es dañina, por lo que entre las medidas que se tienen que acatar es suspender definitivamente las actividades al aire libre y evitar salir de casa

Activaron contingencia en el Valle de Toluca y ya se levantó

Las autoridades del Estado de México (Edomex) dieron a conocer, este viernes 26 de diciembre de 2025, que se levantó la contingencia ambiental tanto en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, como en la de Santiago Tianguistenco, así como todas las acciones que conllevaba esta medida del Gobierno mexiquense.

Fue el 25 de diciembre cuando las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Fase I de contingencia ambiental ante el incremento de partículas contaminantes PM2.5 en el ambiente, principalmente en el Valle de Toluca y el municipio de Santiago Tianguistenco.

