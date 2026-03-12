¿Tu celular es una bomba de tiempo? 5 señales de que tu batería podría explotar

GENERANDO AUDIO...

Cuida tu celular de las altas temperaturas. Foto: Getty images

Los celulares se han convertido en dispositivos indispensables en la vida cotidiana, pero en su interior contienen componentes inflamables, principalmente en la batería, que en determinadas condiciones pueden provocar incendios o explosiones que podrían dañar a los usuarios e incluso causar graves heridas.

Este miércoles se registró un incidente en la Ciudad de México, donde el celular de una persona se incendió en la estación Camarones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. El hombre que portaba el dispositivo cayó desde aproximadamente 30 metros de altura, perdiendo la vida.

Aunque hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio del teléfono, especialistas señalan que existen señales que pueden alertar sobre posibles fallas en la batería antes de que ocurra un accidente.

La mayoría de los teléfonos móviles utilizan baterías de iones de litio, que almacenan, transfieren y liberan energía mediante reacciones químicas, explica el portal especializado Android Central.

El litio permite generar una gran cantidad de energía en espacios pequeños, lo que lo convierte en un material ideal para baterías recargables portátiles.

Sin embargo, la pasta electrolítica que contienen estas baterías es altamente volátil, por lo que en ciertas circunstancias puede reaccionar de manera violenta.

Cinco señales de que la batería de tu celular podría explotar

1. Sobrecalentamiento del teléfono

Una de las señales más comunes es el sobrecalentamiento del celular. Esto puede ocurrir cuando existe una falla en el circuito interno, lo que provoca que la batería comience a calentarse.

Si el dispositivo no logra enfriarse, puede producirse una fuga térmica, generando vapor dentro de la batería que aumenta la presión hasta provocar una ruptura y liberar líquido inflamable.

Si tu celular se sobre calienta, se recomienda no cargar el teléfono y dejarlo enfriar en un lugar seguro y ventilado.

2. Daños físicos en la carcasa

Un golpe fuerte, una perforación o una carcasa dañada pueden afectar los electrodos de la batería, lo que podría provocar un cortocircuito interno.

Cuando esto ocurre, la descarga eléctrica puede ser explosiva, ya que el electrolito puede calentarse y generar presión hasta expulsarse al exterior.

Por ello, si el celular presenta daños visibles, lo más recomendable es llevarlo al servicio técnico autorizado.

3. Exposición prolongada al calor

La exposición prolongada al sol o a altas temperaturas puede provocar que la batería alcance niveles de calor peligrosos.

Si el celular permanece mucho tiempo cerca de fuentes de calor, como estufas o brasas, la batería podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

La recomendación es mantener el teléfono alejado de temperaturas extremas.

4. Uso de cargadores genéricos

Los cargadores originales o certificados cumplen con normas de seguridad para evitar sobrecargas o descargas peligrosas.

Sin embargo, algunos cargadores genéricos de baja calidad pueden generar descargas eléctricas inestables, lo que incrementa el riesgo de daños en la batería o explosiones.

Por ello, se recomienda utilizar accesorios certificados por el fabricante.

5. Problemas con baterías externas

Las baterías portátiles o power banks pueden ser útiles en emergencias, pero si son de baja calidad también pueden provocar fallas eléctricas.

Además, usar el celular mientras se carga con una batería externa de manera constante puede generar calentamiento excesivo en el dispositivo.

Por eso, se recomienda utilizar baterías externas confiables y permitir que el equipo se cargue sin uso intensivo mientras se realiza la carga energética.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado qué provocó el incendio del celular en la estación Camarones del Metro de la Ciudad de México.

Sin embargo, especialistas recomiendan revisar el estado del dispositivo y seguir medidas de seguridad para evitar accidentes relacionados con baterías de teléfonos móviles.

