¿Lo viste en TikTok? Policía Cibernética alerta por un nuevo tipo de fraude que se distribuye a través de tutoriales

Advierten de fraudes. Foto: Getty Images

La Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de fraude que circula en TikTok y otras redes sociales, donde ciberdelincuentes promueven supuestos tutoriales para activar software de paga de manera gratuita, pero en realidad distribuyen malware para sustraer contraseñas e información bancaria.

“La Unidad de Policía Cibernética de la CDMX alerta sobre una nueva modalidad de robo de datos en TikTok y otras redes sociales, donde se promocionan tutoriales falsos para activar software de pago de forma gratuita”, señaló el aviso difundido por la dependencia.

A través de una publicación en redes sociales, la corporación advirtió que estos contenidos ofrecen opciones de “activadores” o versiones no oficiales de programas, y piden a los usuarios seguir una serie de instrucciones que comprometen la seguridad de sus dispositivos.

Según la alerta, al ejecutar estos pasos las personas pueden desactivar sistemas de protección, permitir la instalación de archivos maliciosos y facilitar que los atacantes obtengan acceso inmediato a sus redes sociales, correos electrónicos e incluso cuentas bancarias.

¿Cómo opera este fraude que se difunde por TikTok?

De acuerdo con la autoridad, los delincuentes utilizan perfiles falsos y comentarios manipulados para que los videos parezcan legítimos.

En estos clips explican cómo descargar supuestos activadores o piden copiar y pegar comandos en el sistema operativo.

El problema radica en que esos archivos o instrucciones contienen código malicioso diseñado para robar credenciales almacenadas en el navegador, monitorear la actividad del usuario o tomar control parcial del dispositivo.

La Policía Cibernética subrayó que una vez que la víctima ejecuta estos comandos, puede estar entregando sin saberlo información sensible como:

Contraseñas guardadas

Datos de tarjetas bancarias

Accesos a plataformas digitales

Información personal almacenada en el equipo

La promesa de obtener programas de paga sin costo es el gancho principal. Por ello, la corporación insiste en desconfiar de todo contenido que ofrezca software “gratis” fuera de los canales oficiales.

Recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes digitales:

Evitar la piratería : no instalar activadores ni versiones no oficiales; descargar software únicamente de sitios autorizados.

: no instalar activadores ni versiones no oficiales; descargar software únicamente de sitios autorizados. No ejecutar comandos desconocidos : nunca copiar ni pegar códigos o instrucciones provenientes de videos en redes sociales.

: nunca copiar ni pegar códigos o instrucciones provenientes de videos en redes sociales. Desconfiar de lo “gratis” : los ciberdelincuentes utilizan cuentas falsas y comentarios manipulados para aparentar legitimidad.

: los ciberdelincuentes utilizan cuentas falsas y comentarios manipulados para aparentar legitimidad. Mantener la seguridad activa : contar con antivirus y sistema operativo actualizados.

: contar con antivirus y sistema operativo actualizados. Realizar monitoreo constante de accesos a cuentas digitales y respaldos periódicos de la información.

La dependencia recordó que para cualquier duda, orientación o denuncia, la Unidad de Policía Cibernética está disponible las 24 horas del día a través del teléfono 55 5242 5100 (ext. 5086), el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y la aplicación Mi Policía.

La autoridad reiteró que la mejor defensa ante este tipo de amenazas es la prevención digital, evitar descargas sospechosas y verificar siempre la autenticidad de las fuentes antes de seguir cualquier tutorial en línea.