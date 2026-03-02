6 apps y herramientas con IA para combatir la violencia de género

GENERANDO AUDIO...

Conoce 5 apps (incluso con IA) para enfrentar violencia de género | Foto: Pixabay

En el marco del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, además de marchas y movilizaciones, también cobran relevancia las herramientas digitales diseñadas para proteger a mujeres ante situaciones de violencia o peligro a las que podrían enfrentarse.

Actualmente, existen múltiples aplicaciones digitales con el objetivo de combatir la violencia de género o prevenirla desde la raíz; incluso, diversos estados, ciudades y municipios mexicanos tiene su propia app para ayudar a las ciudadanas, sin mencionar chatbots de inteligencia artificial (IA) que brindan apoyo en tiempo real.

Apps para combatir la violencia de género

1. SOSFem – Alerta para Mujer (Disponible para Android y iOS)

SOSFem es una aplicación para la seguridad y protección personal de la mujer. Diseñada para actuar de forma rápida y discreta, permite a las usuarias enviar una alerta de emergencia a sus contactos más cercanos en situaciones de riesgo.

Esta aplicación ofrece las siguientes herramientas:

Activación discreta : puedes enviar una alerta con un solo gesto, sin necesidad de desbloquear tu teléfono

: puedes enviar una alerta con un solo gesto, sin necesidad de desbloquear tu teléfono Alerta de pánico con GPS: Al activarse, la app envía tu ubicación exacta y en tiempo real a tus contactos, para que sepan dónde encontrarte de inmediato

Al activarse, la app envía tu ubicación exacta y en tiempo real a tus contactos, para que sepan dónde encontrarte de inmediato Llamada de emergencia: Configura la app para que realice una llamada de emergencia a un contacto de confianza al mismo tiempo que envía la alerta de tu ubicación

SOSFem destaca por contar con un botón de pánico fácil de usar, alertas de emergencia instantáneas y las notificaciones a contactos con la ubicación en tiempo real.

También se encuentra disponible SOSMex, la cual funciona como una versión ampliada de SOSFem, al brindar apoyo especializado a mujeres que atraviesan situaciones de acoso. Además de enviar alertas a contactos de confianza, la aplicación permite enlazar a las usuarias con una red de apoyo preparada para intervenir y ofrecer ayuda en momentos de riesgo.

2. MySafetiPin: Personal Safety o Safety Companion(Disponible para Android y iOS)

MySafetiPin utiliza su localizador GPS para darle información de seguridad a las usuarias acerca de su ubicación.

Adicionalmente, utiliza la localización por GPS de las mujeres (y otros usuarios) para conectarlas con amigos y familiares cuando se sientan inseguras. “También puede servir como un localizador de familia“, dicen los desarrolladores.

Esta app calcula la puntuación de seguridad de un lugar basado en 9 parámetros, pues recoge datos de primera mano sobre espacios públicos en la noche:

Iluminación

Visibilidad. ¿Hay “ojos en la calle”?. ¿Otras personas pueden verte?

Diversidad. Presencia de mujeres y niños alrededor.

Multitud. Que tanta gente se encuentra en el área/zona.

Transporte público. Qué tan cerca está.

Camino para peatones. ¿Hay un lugar adecuado para caminar?

Seguridad. ¿Hay policía o seguridad privada cerca?

Vista panorámica. ¿Puede ver a su alrededor?

Sensación. ¿Qué tan seguro se siente?

De esta forma, las mujeres pueden encontrar la ruta más segura para evitar violencia de género y otro tipo de crímenes, así como para saber qué tan seguro es salir en un lugar de noche.

3. App CDMX (Disponible para Android y iOS)

La App CDMX no es una aplicación destinada exclusivamente para casos de violencia de género; sin embargo, tiene funciones de seguridad que pueden ayudar a mujeres y otros ciudadanos.

Por ejemplo, ofrece un botón de emergencia que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. En caso de que una ciudadana se encuentre en peligro, puede activar este botón para recibir ayuda inmediata.

Cabe destacar que múltiples entidades y municipios del país tienen su propia aplicación de emergencia para evitar casos de violencia de género. Algunos ejemplos son:

Mujeres Seguras (Sonora) : Cuenta con un botón de ayuda conectado a un centro de control (como el C5i) y envía tu ubicación georreferenciada a tu red de confianza, incluso si no tienes datos móviles

: Cuenta con un botón de ayuda conectado a un centro de control (como el C5i) y envía tu ubicación georreferenciada a tu red de confianza, incluso si no tienes datos móviles Mujer Segura (Manzanillo): Similar a la mencionada anteriormente; pues cuenta con un botón de pánico y ubicación georreferenciada

Similar a la mencionada anteriormente; pues cuenta con un botón de pánico y ubicación georreferenciada Veracruz Mujer Alerta (Veracruz) : Brinda un botón que genera alertas en casos de emergencia, ayuda a ubicar los lugares en los que se puede denunciar y tipifica las modalidades de violencia contra la mujer

: Brinda un botón que genera alertas en casos de emergencia, ayuda a ubicar los lugares en los que se puede denunciar y tipifica las modalidades de violencia contra la mujer Alerta Violeta Tepic (Tepic, Nayarit): Ayuda a acceder de forma segura a los servicios públicos de emergencia y localización, incluyendo un botón de pánico

(Tepic, Nayarit): Ayuda a acceder de forma segura a los servicios públicos de emergencia y localización, incluyendo un botón de pánico Alerta Violeta Irapuato (Irapuato, Guanajuato): Permite agitar el celular para solicitar ayuda a contactos de emergencia, ayuda a activar el botón de pánico SOS con una llamada de emergencia y envía alerta con ubicación

Estos son solo algunos ejemplos, por lo que se insta a las mujeres a buscar las aplicaciones implementadas en su respectivo estado y municipio para conocer las herramientas que pueden usar en posibles casos de violencia de género.

Herramientas con IA hechas para las mujeres

4. Yana: Tu acompañante emocional (Disponible para Android y iOS)

Yana es una inteligencia artificial (IA) con la que las mujeres pueden hablar con confianza y sin temor a ser juzgada, en cualquier momento y lugar.

Con Yana, las usuarias pueden recibir consejos para abordar cualquier desafío que enfrente, así como herramientas psicológicas basadas en la terapia cognitivo-conductual y otras metodologías científicamente validadas.

“Ya sea que quieras mejorar tu ánimo o autoestima, manejar la ansiedad, aprender sobre salud mental, o simplemente desahogarte en un día difícil, Yana estará siempre disponible para apoyarte”, según los desarrolladores.

Aunque esta herramienta de IA puede servir para mujeres en situación de violencia de género, esta aplicación también está diseñada para hombres.

5. OlimpIA – Disponible en WhatsApp

En febrero del 2025, “Olimpia IA” fue seleccionada entre los 50 proyectos de inteligencia artificial (IA) más innovadores del mundo.

Se trata de una herramienta para apoyar a mujeres víctimas de violencia digital basada en la Ley Olimpia, iniciativa de la activista Olimpia Coral Melo.

Este proyecto ofrece una herramienta gratuita a través de un chat disponible las 24 horas vía WhatsApp. Para acceder, es necesario escanear el siguiente código QR:

Un reportero de Unotv.com probó el chat de Olimpia IA y recibió una respuesta inmediata empezando con el siguiente mensaje: “Desde el movimiento Ley Olimpia te saludamos, te agradezco por la confianza de escribirnos”.

Además, el chat automático aclara que se trata de una organización feminista capaz de acompañar casos de violencia digital de forma voluntaria, profesional y sin ánimo de lucro. También precisa que todo lo que se comparta por dicha vía será tratado con privacidad y usado para brindar orientación.

Esta herramienta sirve para atender a víctimas sin que tengan que esperar una respuesta humana y generar estadísticas de forma sencilla precisa.

Las víctimas pueden obtener información relacionada con lo que han vivido de manera inmediata, a cualquier hora y en 30 idiomas incluyendo español.

A partir de Olimpia IA, la recuperación de datos se simplificará para hacer informes completos que demuestren acciones que se deban tomar a nivel gubernamental.

Cabe destacar que solo puede dar asesoría para personas de México o Argentina que son los únicos dos países en donde existe una tipificación del delito contra la intimidad sexual, también conocida como Ley Olimpia.

6. Violeta – Disponible en WhatsApp

En agosto del año pasado, en Jalisco se presentó una herramienta de apoyo inmediata: el chatbot Violeta, un sistema disponible vía WhatsApp, diseñado para brindar atención 24/7 y canalizar emergencias a través del Código Violeta.

El chatbot Violeta está disponible las 24 horas del día para las mujeres de Jalisco y se puede contactar enviando un mensaje al número: 33 1415 1002.

La robot Violeta no solo canaliza emergencias: también ofrece orientación para denunciar agresiones, identificar señales de violencia y ubicar centros de atención cercanos.

Una de las principales ventajas del sistema es que las conversaciones con Violeta son totalmente seguras y confidenciales. La información no es compartida con nadie más y está completamente cifrada, según confirmaron autoridades estatales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento