Riego inteligente, menos agua y mayor producción de alimentos; el campo mexicano está listo para modernizarse

GENERANDO AUDIO...

Foto: Rocío Ireta/UnoTV

Mayor cantidad y variedad de cultivos producidos con hasta 60% menos agua es lo que el riego inteligente, o por goteo, garantiza al campo mexicano.

Primero, es necesario asegurar que el agua llegue a los distritos de riego. Zonas que requieren agua permanente para cultivos y que se abastecen de presas, canales, pozos o bombas. En el distrito 016 de Morelos, los trabajos para modernizar el campo ya iniciaron.

“Morelos es realmente un estado agrícola, se tiene que regar de manera adecuada […] la infraestructura que tenían ya se encontraba muy dañada, entre ella también canales que nunca habían sido revestidos y bueno pues eso implicaba que tuvieran problemas para regar”

Esther Martínez / directora de la Cuenca del Balsas Conagua

El segundo paso, instalar un sistema que decide automáticamente cuándo y cuánto regar, directamente en la raíz, usando mangueras especiales, evitando el desperdicio de agua.

“También hay un ferti-riego, los productores van a poder agregar alimento, nutrientes de la planta al pie de la planta con la dosificación y etapa correcta […] si hoy producen a lo mejor cinco o siete toneladas de maíz con el ferti-riego, podemos tener mayor incremento en la producción hasta de un 25% […] ahorros desde el 40 hasta el 60%”

Víctor Torres / jefe de departamento Cuenca del Balsas

Del módulo de riego del Río Chalma dependen miles de pequeños productores, en su mayoría de caña. Con este sistema podrían, además, producir hortalizas.

“En lugar de tener un corte al año, pueden tener hasta tres cortes, dependiendo de lo que cultiva”

Esther Martínez / directora de la Cuenca del Balsas Conagua

Para que el agua llegue a toda la parcela necesita presión generada por bombas.

“Trae una bomba de 15 caballos de fuerza […] van a haber ocho sesiones de riego, cada sección tiene contemplada una hora 20 y así sucesivamente en ocho horas y media. Tenemos que darle la vuelta todo el campo son entre 18, 19 los beneficiarios”

Raúl Hernández / instalador de riego

La tecnificación de esta parcela funciona como un programa piloto, para que otros productores del campo se animen a utilizar esta tecnología, una labor que no es sencilla.

“Cada vez a nivel mundial tenemos menos agua y a muchos todavía no nos cae el veinte […] es una chulada porque yo ya lo miré, nos ahorra mucho trabajo”

Fernando Lugo / productor agrícola

Para 2026 el Gobierno de México anunció la inversión de 60 mil millones de pesos para modernizar el campo. Las bombas donadas por una empresa privada requieren electricidad, gasto que antes no se tenía, hecho que divide a los agricultores.

“Se ofreció el proyecto que iba a ser gratis y en el trayecto han ido surgiendo gastos que al parecer vamos a ir colaborando […] en un principio no nos dijeron de pagos de energía eléctrica; si lo vamos a pagar, cuánto va a ser, porque si se va a pagar el sistema nuevo, o más el anterior, va a ser doble, que ahorita hagamos un riego del Río Chalma y esta cuota adicional doble, no sabemos”

Rosendo Montes de Oca / productor agrícola

Temiendo fallas en el suministro, los productores piden que la modernización sea paulatina y no cerrar la llave golpe.

“Si no funciona el goteo, que abramos las compuertas, como le hacíamos a la antigüita y lo hagamos por gravedad”

Rosendo Montes de Oca / productor agrícola

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.