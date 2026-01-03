GENERANDO AUDIO...

La humanidad se prepara para regresar a la Luna con Artemis II. Foto:NASA

La NASA dio una última actualización de Artemis II, la misión que planea un vuelo tripulado a la Luna y que marca el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas.

La agencia de Estados Unidos anunció este viernes que la ventana de lanzamiento de Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, según informó la secretaria de prensa de la NASA, Bethany Stevens, a través de un video publicado en redes sociales.

“Este hito marca el inicio de las pruebas finales a nivel de todo el sistema, mientras la NASA se prepara para enviar astronautas a la Luna por primera vez en más de 50 años, con una ventana de lanzamiento que se abre a partir del 6 de febrero”, dijo la NASA.

Artemis II será un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días y el primero tripulado del programa Artemis, con lanzamiento previsto a más tardar en abril próximo.

El objetivo del programa es poder establecer una presencia a largo plazo en la Luna para fines científicos y de exploración, así como preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

Cabe destacar, que la primera fase, es decir Artemis I, se lanzó en 2022 y consistió en un vuelo no tripulado hacia el satélite de la Tierra.

La tripulación de Artemis II

La misión está integrada por cuatro astronautas de la NASA:

Reid Wiseman , comandante de la misión

, comandante de la misión Victor Glover , piloto

, piloto Christina Koch , especialista de misión

, especialista de misión Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se desempeñará también como especialista de misión

Los cuatro viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán a la Tierra.

Su misión será confirmar que todos los sistemas de la nave espacial funcionan según lo previsto, con la tripulación a bordo, en el entorno real del espacio profundo.

Artemisa III, exploración al polo sur lunar

Si la misión tiene éxito, la siguiente fase sería Artemis III donde se enviará a los primeros humanos a explorar la región del polo sur lunar.

“Las observaciones, muestras y datos recopilados por los astronautas ampliarán nuestra comprensión de nuestro sistema solar y nuestro planeta”, así describió la NASA esta etapa del programa Artemis.

De acuerdo con la página de la NASA, esta misión tendrá una duración de unos 30 días. Aquí los astronautas de Artemis III viajarán a la órbita lunar, donde dos miembros de la tripulación descenderán a la superficie y pasarán aproximadamente una semana cerca del polo sur de la Luna.

Posteriormente, para Artemis IV, la última fase del programa, la NASA planea inaugurar la primera estación espacial lunar de la humanidad.