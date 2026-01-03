Sismo de 6.5 en México: en qué celulares no sonó la alerta sísmica y cómo configurarlo para que funcione

GENERANDO AUDIO...

Alertamiento llega a 95% de celulares por sismo de 6.5 en México. Foto: CUARTOSCURO

El Sistema de Alertamiento Masivo llegó al 95% de los celulares, para dar aviso previo sobre el inminente sismo de 6.5 en México de este viernes 2 de enero de 2026. Los teléfonos que no recibieron la señal se debió a una falla del sistema o porque el usuario no la tenía configuración en su dispositivo.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones indicó que esta mañana, a las 07:58 horas, se activó la alerta sísmica en teléfonos celulares como parte del Sistema de Alertamiento Masivo por el sismo de magnitud 6.5 y epicentro localizado a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Esto fue dado a conocer a través de una tarjeta informativa en redes sociales.

Sistema de Alertamiento Masivo llega al 95% de celulares

La ATDT reveló que el reporte obtenido, como parte del protocolo con las operadoras telefónicas, indicó que se quedó a solo el 5% de las antenas, del total, para que pudieran recibir el alertamiento. Sin embargo, indicó que se trabajará para identificar y corregir las fallas que pudieron presentarse en la transmisión de la señal.

¿Cómo se configura el celular para recibir el aviso del Sistema de Alertamiento Masivo?

Es importante señalar que, para recibir el mensaje, los celulares deben estar configurados según sea su sistema operativo. Para ello, el usuario deberá realizar los ajustes pertinentes:

En Android : hay que ir a la sección “Ajustes”, luego notificaciones, después en ajustes avanzados, enseguida en alertas de emergencia inalámbricas y dar en activar la opción.

: hay que ir a la sección “Ajustes”, luego notificaciones, después en ajustes avanzados, enseguida en alertas de emergencia inalámbricas y dar en activar la opción. En iOS: hay que ir a la sección de “Configuración”, luego en notificaciones y en la parte inferior se encuentran las opciones que deben ser activadas.

¿Qué estados recibieron el aviso de sismo del Sistema de Alertamiento Masivo?

El polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) e incluyó a los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

¿El aviso llego a celulares sin saldo y sin wifi?

El Sistema de Alertamiento Masivo se activó dentro del polígono determinado en todos los celulares con señal y con las alertas habilitadas, sin depender de internet, saldo o datos, así lo confirmó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Dónde reportar que no se recibió el aviso de sismo?

En caso de no haber recibido la alerta, se puede reportar al número 079 para recibir información y orientación.

