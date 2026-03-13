WhatsApp lanza las cuentas para menores controlada por sus padres: ¿cómo configurarla?
WhatsApp anunció la implementación de las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar la cuenta para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en la app de mensajería instantánea a mensajes y llamadas.
¿Qué son las cuentas administradas por padres o tutores?
Las cuentas para menores controladas por los padres o tutores requieren que los adultos responsables tengan acceso al celular que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.
“Luego de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse”.WhatsApp
Además, con esta nueva opción, los padres de familia pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.
Cabe destacar que todas las conversaciones personales seguirán siendo privadas y estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas.
Por otro lado, los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado y los padres podrán acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos.
“A medida que implementemos gradualmente las cuentas administradas por un padre, madre o tutor durante los próximos meses, esperamos recibir tus comentarios para seguir desarrollando WhatsApp y ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen”, remató la app de mensajería instantánea.
¿Cómo administrar la cuenta de WhatsApp de tus hijos?
Las cuentas administradas por un padre, madre o tutor están disponibles para usuarios menores de 13 años (o menores de la edad mínima requerida en su país o región para usar WhatsApp) y las deben configurar un padre, madre o tutor mayor de 18 años.
- Estas cuentas requieren la versión más reciente de WhatsApp para iPhone o o dispositivos con Android.
¿Cómo Descargar WhatsApp en el teléfono de tu hijo o hija?
Como padre, madre o tutor, puedes descargar WhatsApp y configurar una cuenta administrada para tu hijo(a), siguiendo estos pasos:
- Descarga WhatsApp Messenger en Google Play Store o Apple App Store en el dispositivo de tu hijo(a).
- Selecciona tu idioma y toca Aceptar y continuar.
- Toca el ícono de más opciones y selecciona Crea una cuenta administrada por un padre, madre o tutor.
- Registra y verifica el número de teléfono de tu hijo(a).
- Ingresa la fecha de nacimiento de tu hijo(a) y confirma su edad.
- Nota: Según los requisitos legales de donde viva el usuario, es posible que las tiendas de aplicaciones de Apple o Google compartan el rango de edad de su hijo(a) con nosotros.
- Toca Continuar para vincular la cuenta a la de un padre, madre o tutor.
¿cóMO Vincular la cuenta de tu hijo(a) con tu teléfono?
- Escanea el código QR que aparece en el dispositivo de tu hijo(a) con la cámara de tu teléfono y toca el enlace para ir a WhatsApp.
- Si aún no tienes una cuenta de WhatsApp, se te pedirá que descargues WhatsApp Messenger en Google Play Store o App Store.
- Toca Aceptar y continuar.
- Verifica que eres una persona adulta.
- Crea un PIN de padres de 6 dígitos.
- Este PIN es necesario para acceder a los ajustes de privacidad de tu hijo(a) y realizar cambios, y no debes compartirlo con tu hijo(a).
- Confirma el PIN de padres y toca Siguiente.
- Toca OK y termina de configurar la cuenta en el dispositivo de tu hijo(a).
¿Cómo Finalizar la configuración de la cuenta en el dispositivo de tu hijo(a)?
- Ingresa el PIN de padres.
- Toca Continuar.
Una vez que la cuenta administrada del hijo o hija ya está configurada, podrá ingresar su nombre y foto del perfil.
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