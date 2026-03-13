WhatsApp lanza las cuentas para menores controlada por sus padres: ¿cómo configurarla?

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¿En qué consisten las cuentas para niños de WhatsApp? | Foto: Getty Images

WhatsApp anunció la implementación de las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar la cuenta para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en la app de mensajería instantánea a mensajes y llamadas.

¿Qué son las cuentas administradas por padres o tutores?

Las cuentas para menores controladas por los padres o tutores requieren que los adultos responsables tengan acceso al celular que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

“Luego de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse”. WhatsApp

Además, con esta nueva opción, los padres de familia pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Cabe destacar que todas las conversaciones personales seguirán siendo privadas y estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas.

Por otro lado, los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado y los padres podrán acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos.

“A medida que implementemos gradualmente las cuentas administradas por un padre, madre o tutor durante los próximos meses, esperamos recibir tus comentarios para seguir desarrollando WhatsApp y ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen”, remató la app de mensajería instantánea.

¿Cómo administrar la cuenta de WhatsApp de tus hijos?

Las cuentas administradas por un padre, madre o tutor están disponibles para usuarios menores de 13 años (o menores de la edad mínima requerida en su país o región para usar WhatsApp) y las deben configurar un padre, madre o tutor mayor de 18 años.

Estas cuentas requieren la versión más reciente de WhatsApp para iPhone o o dispositivos con Android.

¿Cómo Descargar WhatsApp en el teléfono de tu hijo o hija?

Como padre, madre o tutor, puedes descargar WhatsApp y configurar una cuenta administrada para tu hijo(a), siguiendo estos pasos:

Descarga WhatsApp Messenger en Google Play Store o Apple App Store en el dispositivo de tu hijo(a). Selecciona tu idioma y toca Aceptar y continuar. Toca el ícono de más opciones y selecciona Crea una cuenta administrada por un padre, madre o tutor. Registra y verifica el número de teléfono de tu hijo(a). Ingresa la fecha de nacimiento de tu hijo(a) y confirma su edad. Nota: Según los requisitos legales de donde viva el usuario, es posible que las tiendas de aplicaciones de Apple o Google compartan el rango de edad de su hijo(a) con nosotros. Toca Continuar para vincular la cuenta a la de un padre, madre o tutor.

¿cóMO Vincular la cuenta de tu hijo(a) con tu teléfono?

Escanea el código QR que aparece en el dispositivo de tu hijo(a) con la cámara de tu teléfono y toca el enlace para ir a WhatsApp. Si aún no tienes una cuenta de WhatsApp, se te pedirá que descargues WhatsApp Messenger en Google Play Store o App Store. Toca Aceptar y continuar. Verifica que eres una persona adulta. Crea un PIN de padres de 6 dígitos. Este PIN es necesario para acceder a los ajustes de privacidad de tu hijo(a) y realizar cambios, y no debes compartirlo con tu hijo(a). Confirma el PIN de padres y toca Siguiente. Toca OK y termina de configurar la cuenta en el dispositivo de tu hijo(a).

¿Cómo Finalizar la configuración de la cuenta en el dispositivo de tu hijo(a)?

Ingresa el PIN de padres. Toca Continuar.

Una vez que la cuenta administrada del hijo o hija ya está configurada, podrá ingresar su nombre y foto del perfil.

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