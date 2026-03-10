Nueva actualización de WhatsApp permitirá usar contraseña para iniciar sesión y evitar el robo de cuentas

GENERANDO AUDIO...

WhatsApp pedirá una nueva contraseña. Foto: Reuters

WhatsApp trabaja en una nueva función de seguridad que permitirá a los usuarios proteger sus cuentas con una contraseña que tendrá de 6 a 20 caracteres, una herramienta que se espera llegue en próximas actualizaciones de la aplicación de META.

La novedad fue anunciada en el portal especializado WABetaInfo, informa que llegaría en la actualización beta 2.26.7.8 de WhatsApp para Android, disponible a través del Programa Beta de Google Play, donde se observa que la plataforma desarrolla nuevas medidas para reforzar la seguridad de las cuentas y evitar accesos no autorizados que quiera hacer fraudes o robo de cuentas.

WhatsApp permite la protección de las cuentas mediante la verificación en dos pasos, que añade un segundo código de seguridad después de ingresar el código de verificación de 6 dígitos enviado al teléfono.

Sin embargo, la plataforma busca añadir una capa adicional de protección mediante una contraseña de cuenta, que funcionaría junto a los sistemas de seguridad actuales, lo que hará más complicado el robo de información o de cuentas.

¿Una nueva contraseña será necesaria en WhatsApp?

De acuerdo con la información de la versión beta, esta contraseña de WhatsApp será una cadena alfanumérica que los usuarios podrán configurar directamente en los ajustes de la aplicación.

La clave deberá cumplir ciertos requisitos, como:

Tener entre 6 y 20 caracteres

Incluir al menos una letra

Contener al menos un número

Una vez configurada, la aplicación indicará si la contraseña elegida es suficientemente segura.

¿Cómo funcionará la contraseña para iniciar sesión?

Con esta nueva función, WhatsApp le solicitará al usuario la contraseña de la cuenta después de ingresar el código de verificación de 6 dígitos al iniciar sesión.

Si el usuario también tiene activada la verificación en dos pasos, el proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:

Ingresar el código de verificación que consta de 6 dígitos

Introducir el código de verificación en dos pasos

Escribir la nueva contraseña de la cuenta

¿Por qué será necesaria una nueva contraseña?

Esta actualización en el sistema busca evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la cuenta, incluso si logran obtener el código de verificación mediante métodos como el intercambio de tarjeta SIM o un posible hackeo del dispositivo.

La contraseña de cuenta en WhatsApp funcionará como una medida adicional para reducir el riesgo de robo de cuentas.

Según lo expuesto en el portal WABetaInfo, fue detectado un detalle a tomar en cuenta en la versión beta.

La herramienta será opcional, por lo que cada usuario podrá decidir si desea activar o no la nueva capa de seguridad.

Para quienes deseen activarla, deben saber que la aplicación permitirá actualizar o eliminar la contraseña en cualquier momento, lo que dará mayor control sobre la protección de la cuenta.

Por ahora, la función sigue en desarrollo y se espera que llegue en una próxima actualización de WhatsApp, una vez que finalicen las pruebas en la versión beta.

Hasta el momento, se desconoce si esta contraseña llegue a los sistemas iOS en nuevas actualizaciones.

