¿A qué hora lloverá hoy en CDMX y qué alcaldías están en riesgo?

| 09:05 | Dulce Juárez | Uno TV
Granizo y lluvia volverán a CDMX y estos estados. Cuartoscuro
Granizo y lluvia volverán a CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC_CDMX), este martes 2 de junio de 2026 se prevé un ambiente caluroso con una temperatura máxima de 27 °C y la posibilidad de lluvias fuertes puntuales entre las 16:00 y las 21:00 horas, principalmente en las zonas sur y poniente de la capital.

Puntos clave del pronóstico

  • 🌦️ Lluvias fuertes por la tarde y noche
  • ⛈️ Posible actividad eléctrica y caída de granizo
  • 🌡️ Temperatura máxima: 27°C
  • 🌡️ Temperatura mínima: 16°C
  • 💨 Vientos del norte de 5 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h
  • 🌧️ Acumulado de lluvia estimado: 15 a 29 mm

Alcaldías de CDMX con mayor riesgo

La autoridad indica que el potencial de lluvias más intensas se concentra en las zonas sur y poniente de la ciudad, donde se ubican alcaldías como:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan
  • Xochimilco
  • Milpa Alta

Calidad del aire y Popocatépetl

  • La calidad del aire se reporta como Aceptable
  • El volcán Popocatépetl permanece en Semáforo Amarillo Fase 2 y, en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el sur

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad durante las tormentas.

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