¿A qué hora lloverá hoy en CDMX y qué alcaldías están en riesgo?

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Granizo y lluvia volverán a CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC_CDMX), este martes 2 de junio de 2026 se prevé un ambiente caluroso con una temperatura máxima de 27 °C y la posibilidad de lluvias fuertes puntuales entre las 16:00 y las 21:00 horas, principalmente en las zonas sur y poniente de la capital.

Puntos clave del pronóstico

🌦️ Lluvias fuertes por la tarde y noche

por la tarde y noche ⛈️ Posible actividad eléctrica y caída de granizo

y 🌡️ Temperatura máxima: 27°C

🌡️ Temperatura mínima: 16°C

💨 Vientos del norte de 5 a 25 km/h , con rachas de hasta 45 km/h

, con rachas de hasta 🌧️ Acumulado de lluvia estimado: 15 a 29 mm

Alcaldías de CDMX con mayor riesgo

La autoridad indica que el potencial de lluvias más intensas se concentra en las zonas sur y poniente de la ciudad, donde se ubican alcaldías como:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

Calidad del aire y Popocatépetl

La calidad del aire se reporta como Aceptable

El volcán Popocatépetl permanece en Semáforo Amarillo Fase 2 y, en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el sur

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad durante las tormentas.

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