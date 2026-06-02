Zócalo bajo candado: CDMX, blindada por la CNTE

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Operativo cierra el paso a la CNTE al Zócalo CDMX. Foto: Julio Sánchez.

Si tenías pensado darte una vuelta por el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), mejor piénsalo dos veces, pues las autoridades capitalinas han desplegado un operativo de seguridad ante las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ingresar al Zócalo.

Blindan la CDMX; no hay paso al Zócalo por la CNTE

Lo que te vas a encontrar si vienes:

Murallas de metal: Todos los accesos a Palacio Nacional están completamente bloqueados con vallas metálicas de más de dos metros de altura.

Todos los accesos a Palacio Nacional están completamente bloqueados con vallas metálicas de más de dos metros de altura. Cierre total: No hay paso vehicular ni peatonal en ninguna de las calles que conectan directamente con el Zócalo. El blindaje policial es absoluto.

No hay paso vehicular ni peatonal en ninguna de las calles que conectan directamente con el Zócalo. El blindaje policial es absoluto. Comercios cerrados: Gran parte de los negocios y tiendas de la zona no podrán abrir el día de hoy debido a la situación y la presencia de los uniformados.

¿Cuál es la recomendación?

Si no tienes una verdadera necesidad o emergencia, evita la zona por completo. Te vas a quedar atrapado y no vas a poder realizar tus actividades con normalidad.

¡EL ZÓCALO BAJO CANDADO! ⚠️ CDMX blindada por la CNTE

Las autoridades de la capital han desplegado un operativo masivo de seguridad ante las amenazas de la CNTE de ingresar a la Plaza de la Constitución.



📹 Julio Sánchez pic.twitter.com/aPCekMWFBW — Uno TV (@UnoNoticias) June 2, 2026

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