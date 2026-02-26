Activan Alerta Amarilla por frío en CDMX; bruma y sin lluvia este jueves

GENERANDO AUDIO...

Habrá bruma, sin lluvia y máxima de 28°C. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo despejado a parcialmente nublado con bruma durante el día. Por la mañana se espera ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Edomex.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, sin pronóstico de lluvia en CDMX y Edomex. Además, se prevé viento de componente norte con rachas que podrían sentirse con más fuerza en calles abiertas y zonas altas.

Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX este 26 de febrero de 2026

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la mañana del jueves en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En la CDMX, la temperatura mínima estimada será de 6 a 8°C y la máxima de 26 a 28°C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé mínima de 0 a 2°C y máxima de 23 a 25°C, con un amanecer más frío, sobre todo en zonas elevadas.

El viento del norte se mantendrá de 10 a 20 km/h (con variaciones de hasta 25 km/h) y rachas de hasta 45 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frío en la madrugada y primeras horas del día.

Recomendaciones rápidas para el frío y el viento:

Usa ropa en capas : suéter o chamarra ligera por la mañana y prendas más frescas para la tarde.

: suéter o chamarra ligera por la mañana y prendas más frescas para la tarde. En alcaldías con Alerta Amarilla , abrígate más al salir temprano y evita cambios bruscos de temperatura.

, abrígate más al salir temprano y evita cambios bruscos de temperatura. Si conduces, toma precauciones por bruma en tramos con poca visibilidad.

en tramos con poca visibilidad. Asegura objetos ligeros (macetas, lonas) por las rachas de viento .

. Mantén a la mano una bebida caliente y, si es posible, evita actividades al aire libre en horas más frías.

