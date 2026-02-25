Reportan amenaza de bomba en un inmueble del Poder Judicial en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la SSC en el edificio del Poder Judicial. Foto: @SSC_CDMX

Se desalojó por amenaza de bomba un inmueble del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado al sur de la ciudad, sobre avenida Insurgentes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron una búsqueda en el inmueble y no encontraron ningún artefacto explosivo.

Desalojan edificio del Poder Judicial por amenaza de bomba

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 10:00 horas de este miércoles, en el edificio del Poder Judicial se recibió una llamada de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien informó de la presencia de un artefacto explosivo en el inmueble.

Las autoridades capitalinas recibieron la llamada de alerta y se desplazaron al edificio que se encuentra en Av. Insurgentes 2065, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Elementos de Protección Civil, la Policía Auxiliar y la SSC ayudaron a desalojar a aproximadamente mil personas, entre trabajadores y visitantes en el inmueble. Tras el desalojo, comenzaron con la revisión para encontrar la presunta bomba.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó mediante un comunicado que tras una revisión minuciosa en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños y oficinas, no se encontró ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas. Al confirmarse que el inmueble era seguro, comenzó el reingreso de los trabajadores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento