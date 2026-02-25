Montadeudas encabezan ciberdelitos en CDMX en arranque de 2026: más de 5 mil denuncias

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, los ciberdelitos son muy frecuentes. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Las aplicaciones de préstamos fraudulentas, conocidas como “montadeudas”, concentraron 5 mil 861 reportes en la Ciudad de México (CDMX) entre el 1 de enero y el 19 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

¿Cuáles son los ciberdelitos más frecuentes en CDMX?

En total, la Policía Cibernética recibió 14 mil 145 denuncias por diversos ciberdelitos en ese periodo. La corporación, adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, señaló que detectó estos casos a través de llamadas, mensajes, plataformas digitales y redes sociales, indicó la dependencia en un comunicado.

El segundo delito con mayor incidencia fue el fraude en redes sociales y sitios web apócrifos para la compra y venta de automóviles, motocicletas u objetos de valor, con 4 mil 072 reportes.

En tercer lugar, se ubicó el ataque, robo y vulneración de cuentas personales en aplicaciones de mensajería instantánea y servicios digitales, incluidos motores de búsqueda, con mil 918 denuncias.

El acoso cibernético ocupó la cuarta posición, con mil 692 reportes registrados en plataformas de publicación de fotos y videos y servicios de mensajería.

En quinto sitio se colocaron las amenazas dirigidas a usuarios a través de redes sociales, con 602 casos

Ante este panorama, la SSC-CDMX exhortó a la población a no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos, no proporcionar datos personales o bancarios en enlaces recibidos por correo electrónico, verificar las URL antes de ingresar información y activar la autenticación en dos pasos.

La dependencia reiteró que mantiene acciones permanentes de detección y prevención, y llamó a denunciar cualquier caso ante la Policía Cibernética mediante la App Mi Policía, en X a través de @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.