Activan alerta amarilla por frío en 6 alcaldías de CDMX

CDMX activa alerta amarilla. Foto: Cuartoscuro

La alerta amarilla por temperaturas bajas fue activada en la Ciudad de México para la madrugada y mañana del jueves 26 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El aviso aplica de las 00:00 a las 08:00 horas, debido a un pronóstico de entre 4 y 6 grados Celsius en seis alcaldías.

Las demarcaciones con alerta son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué implica la alerta amarilla por frío?

La alerta amarilla se activa cuando se esperan condiciones climáticas que pueden representar riesgo para la salud, principalmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Las autoridades capitalinas señalaron que el descenso de temperatura se prevé principalmente en zonas altas y rurales de estas alcaldías.

Recomendaciones por bajas temperaturas

Protección Civil emitió una serie de medidas preventivas:

Abrigarse adecuadamente

Cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundantes líquidos y vitaminas A y C

Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie

También se pidió mantenerse informado a través de canales oficiales.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al Locatel 55 5658 1111.

