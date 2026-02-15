Alerta por frío y lluvias hoy: autoridades emiten recomendaciones
Para este domingo 15 de febrero, algunos estados del país registrarán heladas y lluvias debido al frente frío 34. Ante estas condiciones, las autoridades instaron a la población a tomar medidas preventivas.
Recomendaciones por frente frío 34
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una serie de recomendaciones debido a las bajas temperaturas y lluvias que se registran en múltiples entidades de la República Mexicana por el frente frío 34.
Ante heladas
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Usar ropa abrigadora en capas, cubriendo cabeza, manos y pies
- Sellar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire
- Proteger las tuberías cubriéndolas con material aislante
- Mantener ventilación adecuada en caso de usar calentadores de gas o leña
- Evitar el uso de anafres o braseros en interiores sin ventilación
- Poner especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas enfermas
- No exponerse a cambios bruscos de temperatura
- En caso de manejar: hacerlo con precaución, revisar frenos, batería y niveles de anticongelante
Ante lluvias
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Limpiar techos, desagües y coladeras para evitar encharcamientos
- Evitar cruzar calles inundadas o con corriente de agua
- No caminar por zonas con riesgo de deslaves
- Atender indicaciones de autoridades locales
- En caso de manejar: reducir la velocidad, encender las luces y evitar atravesar zonas inundadas
Heladas y lluvias por frente frío 34
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico de temperaturas mínimas para este 15 de febrero de 2026 en diversas regiones del país, con registros bajo cero en zonas serranas del norte y centro de México.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas
- Baja California (zonas serranas)
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas
- Sonora (zonas serranas)
- Chihuahua (zonas serranas)
- Durango (zonas serranas)
- Zacatecas (zonas serranas)
- Coahuila (zonas serranas)
- Nuevo León (zonas serranas)
- San Luis Potosí (zonas serranas)
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Aguascalientes (zonas serranas)
- Jalisco (zonas serranas)
- Michoacán (zonas serranas)
- Guanajuato (zonas serranas)
- Querétaro (zonas serranas)
- Hidalgo (zonas serranas)
- Estado de México (zonas serranas)
- Tlaxcala (zonas serranas)
- Puebla (zonas serranas)
- Veracruz (zonas serranas)
- Oaxaca (zonas serranas)
En tanto, el pronóstico de lluvias para este 15 de febrero de 2026 contempla precipitaciones de distinta intensidad en entidades del centro y sureste del país.
A continuación el detalle por estado y región:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Puebla
- Sierra Nororiental
- Valle Serdán
- Tehuacán-Sierra Negra
- Veracruz
- Totonaca
- Nautla
- Capital
- Las Montañas
- Papaloapan
- Los Tuxtlas
- Olmeca
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tabasco
Entidades con temperaturas de 30 a 45 grados
También presentó el pronóstico de temperaturas máximas para este 15 de febrero de 2026, con valores que podrían superar los 40 grados en entidades del occidente y sur del país.
A continuación, el detalle por estado y región:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Michoacán
- Guerrero (noroeste)
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Estado de México (suroeste)
- Veracruz
- Tabasco