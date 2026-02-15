Alerta por frío y lluvias hoy: autoridades emiten recomendaciones

GENERANDO AUDIO...

Recomendaciones por frente frío 34. Foto: Cuartoscuro.

Para este domingo 15 de febrero, algunos estados del país registrarán heladas y lluvias debido al frente frío 34. Ante estas condiciones, las autoridades instaron a la población a tomar medidas preventivas.

Recomendaciones por frente frío 34

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una serie de recomendaciones debido a las bajas temperaturas y lluvias que se registran en múltiples entidades de la República Mexicana por el frente frío 34.

Ante heladas

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Usar ropa abrigadora en capas , cubriendo cabeza, manos y pies

, cubriendo cabeza, manos y pies Sellar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire

Proteger las tuberías cubriéndolas con material aislante

Mantener ventilación adecuada en caso de usar calentadores de gas o leña

Evitar el uso de anafres o braseros en interiores sin ventilación

Poner especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas enfermas

No exponerse a cambios bruscos de temperatura

En caso de manejar: hacerlo con precaución, revisar frenos, batería y niveles de anticongelante

Ante lluvias

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Limpiar techos, desagües y coladeras para evitar encharcamientos

Evitar cruzar calles inundadas o con corriente de agua

No caminar por zonas con riesgo de deslaves

Atender indicaciones de autoridades locales

En caso de manejar: reducir la velocidad, encender las luces y evitar atravesar zonas inundadas

Heladas y lluvias por frente frío 34

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico de temperaturas mínimas para este 15 de febrero de 2026 en diversas regiones del país, con registros bajo cero en zonas serranas del norte y centro de México.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas

Baja California (zonas serranas)

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas

Sonora (zonas serranas)

Chihuahua (zonas serranas)

Durango (zonas serranas)

Zacatecas (zonas serranas)

Coahuila (zonas serranas)

Nuevo León (zonas serranas)

San Luis Potosí (zonas serranas)

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Aguascalientes (zonas serranas)

Jalisco (zonas serranas)

Michoacán (zonas serranas)

Guanajuato (zonas serranas)

Querétaro (zonas serranas)

Hidalgo (zonas serranas)

Estado de México (zonas serranas)

Tlaxcala (zonas serranas)

Puebla (zonas serranas)

Veracruz (zonas serranas)

Oaxaca (zonas serranas)

En tanto, el pronóstico de lluvias para este 15 de febrero de 2026 contempla precipitaciones de distinta intensidad en entidades del centro y sureste del país.

A continuación el detalle por estado y región:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla Sierra Nororiental Valle Serdán Tehuacán-Sierra Negra

Veracruz Totonaca Nautla Capital Las Montañas Papaloapan Los Tuxtlas Olmeca

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Entidades con temperaturas de 30 a 45 grados

También presentó el pronóstico de temperaturas máximas para este 15 de febrero de 2026, con valores que podrían superar los 40 grados en entidades del occidente y sur del país.

A continuación, el detalle por estado y región:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Michoacán

Guerrero (noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla (suroeste)

Oaxaca (istmo)

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México (suroeste)

Veracruz

Tabasco