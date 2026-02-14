Cúbrete: frente frío dejará -10 grados lluvias fuertes por 4 días en estos estados

| Uno TV | CDMX

Por dos frentes fríos, se registrarán bajas temperaturas de hasta -10 grados durante las noches y madrugadas entre el 14 y 17 de febrero de este 2026. A su vez, habrá vientos fuertes y algunas lluvias en distintos estados.

El frente frío 34, una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical provocarán fuertes rachas de viento y chubascos en el noroeste y norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se pronostica la llegada de un nuevo frente frío a Baja California entre el 16 y 17 de febrero. Interactuará con una vaguada polar sobre el noroeste y con corrientes en chorro polar y subtropical.

Durante la mañana y noche, habrá temperaturas frías en la zona norte y central del país. Sin embargo, por las tardes se prevé un ambiente de cálido a caluroso “sobre gran parte del territorio nacional”.

Clima en México por el frente frío 34

Sábado 14 de febrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Coahuila

Oaxaca

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Viento de componente sur

Tamaulipas

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Máximas de 30 a 35 °C

Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Clima para el domingo 15 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Montañas y Papaloapan)

Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Guerrero

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Coahuila

Nuevo León

Viento de componente norte

Tamaulipas

Veracruz

Oaxaca y Veracruz: Istmo de Tehuantepec y Golfo de Tehuantepec

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Máximas de 30 a 35 °C

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Baja California

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Sonora

Zacatecas

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Clima para el lunes 16 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Baja California

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

Golfo de California

Baja California

Sonora

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Máximas de 30 a 35 °

Sonora

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

Zacatecas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Clima para el martes 17 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Guerrero

Campeche

Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana

Sierras de Baja California

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Baja California

Sonora

Chihuahua

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Máximas de 30 a 35 °C

Chihuahua (sur)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

Nuevo León

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones por estos frentes fríos del 14 al 17 de febrero.

