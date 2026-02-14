Cúbrete: frente frío dejará -10 grados lluvias fuertes por 4 días en estos estados
Por dos frentes fríos, se registrarán bajas temperaturas de hasta -10 grados durante las noches y madrugadas entre el 14 y 17 de febrero de este 2026. A su vez, habrá vientos fuertes y algunas lluvias en distintos estados.
El frente frío 34, una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical provocarán fuertes rachas de viento y chubascos en el noroeste y norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, se pronostica la llegada de un nuevo frente frío a Baja California entre el 16 y 17 de febrero. Interactuará con una vaguada polar sobre el noroeste y con corrientes en chorro polar y subtropical.
Durante la mañana y noche, habrá temperaturas frías en la zona norte y central del país. Sin embargo, por las tardes se prevé un ambiente de cálido a caluroso “sobre gran parte del territorio nacional”.
Clima en México por el frente frío 34
Sábado 14 de febrero
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Oaxaca
Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
Viento de componente sur
- Tamaulipas
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (oeste)
Máximas de 35 a 40 °C
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Veracruz
Máximas de 30 a 35 °C
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Clima para el domingo 15 de febrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Montañas y Papaloapan)
- Oaxaca
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Guerrero
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h
- Coahuila
- Nuevo León
Viento de componente norte
- Tamaulipas
- Veracruz
- Oaxaca y Veracruz: Istmo de Tehuantepec y Golfo de Tehuantepec
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (oeste)
Máximas de 35 a 40 °C
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Veracruz
Máximas de 30 a 35 °C
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Baja California
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
- Zacatecas
Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Clima para el lunes 16 de febrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Baja California
Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h
- Golfo de California
- Baja California
- Sonora
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (oeste)
Máximas de 35 a 40 °C
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
Máximas de 30 a 35 °
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
- Zacatecas
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Clima para el martes 17 de febrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
- Guerrero
- Campeche
- Quintana Roo
Posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana
- Sierras de Baja California
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (oeste)
Máximas de 35 a 40 °C
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
Máximas de 30 a 35 °C
- Chihuahua (sur)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Estado de México
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Veracruz
- Oaxaca
Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones por estos frentes fríos del 14 al 17 de febrero.