Cúbrete: frente frío dejará -10 grados lluvias fuertes por 4 días en estos estados

Por dos frentes fríos, se registrarán bajas temperaturas de hasta -10 grados durante las noches y madrugadas entre el 14 y 17 de febrero de este 2026. A su vez, habrá vientos fuertes y algunas lluvias en distintos estados. 

El frente frío 34, una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical provocarán fuertes rachas de viento y chubascos en el noroeste y norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se pronostica la llegada de un nuevo frente frío a Baja California entre el 16 y 17 de febrero. Interactuará con una vaguada polar sobre el noroeste y con corrientes en chorro polar y subtropical.

Durante la mañana y noche, habrá temperaturas frías en la zona norte y central del país. Sin embargo, por las tardes se prevé un ambiente de cálido a caluroso “sobre gran parte del territorio nacional”.

Clima en México por el frente frío 34

Sábado 14 de febrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Oaxaca

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León

Viento de componente sur

  • Tamaulipas

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (costa e istmo)
  • Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Veracruz

Máximas de 30 a 35 °C

  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Estado de México

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de:

  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Clima para el domingo 15 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)
  • Veracruz (Montañas y Papaloapan)
  • Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Tabasco
  • Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Guerrero

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

  • Coahuila
  • Nuevo León

Viento de componente norte

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Oaxaca y Veracruz: Istmo de Tehuantepec y Golfo de Tehuantepec

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (costa e istmo)
  • Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Veracruz

Máximas de 30 a 35 °C

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

  • Baja California

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sonora
  • Zacatecas

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Clima para el lunes 16 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Sierras de Baja California

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

  • Golfo de California
  • Baja California
  • Sonora

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (costa e istmo)
  • Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)

Máximas de 30 a 35 °

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Durango
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sonora
  • Zacatecas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Clima para el martes 17 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur
  • Guerrero
  • Campeche
  • Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana

  • Sierras de Baja California

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (costa e istmo)
  • Chiapas (oeste)

Máximas de 35 a 40 °C

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)

Máximas de 30 a 35 °C

  • Chihuahua (sur)
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sonora
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Veracruz
  • Oaxaca

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones por estos frentes fríos del 14 al 17 de febrero.

