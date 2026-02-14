¡No olvides el bloqueador! 14 de febrero con 30° o más en 26 estados

GENERANDO AUDIO...

Para este sábado 14 de febrero, el frente frío 34 en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua y chubascos en Baja California Sur y Coahuila. De igual forma, se prevén vientos de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en Chihuahua y Durango, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

En el resto del país, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas superiores a 30 °C en 26 entidades de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este sábado 14 de febrero?

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Coahuila

Oaxaca

Posible caída de nieve o aguanieve

Baja California

Sonora

Chihuahua

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas y nevadas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 14 de febrero?

Las temperaturas irán desde los -10° a los 40° C para este viernes:

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Guerrero, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz y Puebla

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz y Puebla 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California y Tamaulipas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 28 a 30 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

