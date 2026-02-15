¡Ligero refresco! Posible lluvia en 13 estados y disminución de calor para este domingo

GENERANDO AUDIO...

Lluvia y disminución de calor en parte del país este domingo. Foto: Cuartoscuro

Durante este domingo 15 de febrero, el frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila, y lluvias aisladas en Nuevo León, además de rachas fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además de refrescamiento en el noroeste, norte y noreste del país. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá escasa probabilidad de lluvia, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a fresco sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como calor.

Asimismo, el frente frío 34 y la vaguada polar se desplazarán sobre el norte del golfo de México, dejando de afectar al país. Sin embargo, una masa de aire frío asociada al frente frío cubrirá gran parte del territorio nacional, originando lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste de la República Mexicana; así como, bancos de niebla en el oriente del país, viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. El calor dará ligera tregua en las zonas mencionadas.

¿Dónde lloverá este domingo 15 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 15 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Guerrero y Michoacán

Guerrero y Michoacán 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California

zonas serranas de Baja California -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí

zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Veracruz, Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente cálido y con posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

