Alto oleaje, fuertes rachas de viento y posible caída de nieve en el país este sábado 10 de enero

Oleaje, viento y posible caída de nieve este 10 de enero. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este sábado 10 de enero, el frente frío 27 se extenderá sobre el norte y noreste del país ocasionando intervalos de chubascos en Tamaulipas, y lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y mar Caribe propiciará intervalos de chubascos en Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera propiciará descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, y rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa con posibles tolvaneras.

La masa de aire polar que impulsará al frente frío 27 originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como evento de “Norte” intenso en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz. Estas condiciones se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y en el golfo de Tehuantepec.

¿Dónde lloverá este sábado 10 de enero?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla

Veracruz

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Posible caída de nieve o aguanieve

Zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua y Sinaloa

Posible lluvia engelante

Coahuila y Nuevo León

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 10 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

-20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila

zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos

Vientos y oleaje:

Viento de 100 a 120 km/h : Veracruz

: Veracruz Viento de 80 a 100 km/h : Tamaulipas, golfo de California y Baja California

: Tamaulipas, golfo de California y Baja California Viento de 60 a 80 km/h : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tabasco y Nuevo León

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tabasco y Nuevo León Viento de 40 a 60 km/h : San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Campeche

: San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Campeche Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec.

costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Baja California, de Sonora y Sinaloa

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 15 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 15 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de -2 a 0 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.

