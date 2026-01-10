Alto oleaje, fuertes rachas de viento y posible caída de nieve en el país este sábado 10 de enero
A lo largo de este sábado 10 de enero, el frente frío 27 se extenderá sobre el norte y noreste del país ocasionando intervalos de chubascos en Tamaulipas, y lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y mar Caribe propiciará intervalos de chubascos en Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera propiciará descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, y rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa con posibles tolvaneras.
La masa de aire polar que impulsará al frente frío 27 originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como evento de “Norte” intenso en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz. Estas condiciones se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y en el golfo de Tehuantepec.
¿Dónde lloverá este sábado 10 de enero?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Posible caída de nieve o aguanieve
- Zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua y Sinaloa
Posible lluvia engelante
- Coahuila y Nuevo León
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 10 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 ° C: Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán
Temperaturas mínimas esperadas:
- -20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango
- -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos
Vientos y oleaje:
- Viento de 100 a 120 km/h: Veracruz
- Viento de 80 a 100 km/h: Tamaulipas, golfo de California y Baja California
- Viento de 60 a 80 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tabasco y Nuevo León
- Viento de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Campeche
- Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec.
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Baja California, de Sonora y Sinaloa
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 15 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de -2 a 0 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de chubascos.
