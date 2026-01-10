GENERANDO AUDIO...

Piden intervención de Sheinbaum por falta de pago. Foto: Gob. México/Cuarstoscuro

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM) solicitaron por medio de un post, vía X, la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la falta de pago del salario correspondiente al mes en curso, situación que, aseguran, afecta a más de mil trabajadores que laboran en el extranjero.

El Servicio Exterior Mexicano (SEM) señaló que, pese a que los recursos fueron contemplados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el presente año, el pago no ha sido depositado, a pesar de que la Dirección General del Servicio Exterior había informado que se realizaría con un retraso de ocho días, lo cual no ocurrió.

Más de mil trabajadores sin salario ni prestaciones

En el escrito, el personal diplomático indicó que se trata de un episodio sin precedentes, ya que se encuentran laborando en el extranjero sin recibir salario ni prestaciones de ley, lo que ha generado dificultades económicas inmediatas para cubrir compromisos básicos como renta de vivienda, colegiaturas y servicios esenciales.

Los firmantes advirtieron que la falta de pago los deja también sin capacidad de responder a emergencias, adquirir víveres esenciales o cumplir obligaciones financieras, especialmente en países donde el costo de vida es elevado y el acceso a créditos para extranjeros es limitado.

SRE informa que el pago será cubierto el 12 de enero

Tras el comunicado emitido por el Servicio Exterior Mexicano (SEM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió al llamado del personal afectado e informó que el pago de la nómina correspondiente se verá reflejado el lunes 12 de enero.

De acuerdo con la dependencia, el retraso se debió a la apertura del ejercicio fiscal 2026 y a los procesos operativos de los sistemas de pago vinculados a transferencias internacionales, lo que provocó un desfase en el calendario originalmente previsto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que, ante esta situación, se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para garantizar que el pago a las y los trabajadores del Servicio Exterior Mexicano (SEM) sea cubierto en la fecha establecida, con lo que se busca normalizar la dispersión salarial del personal que labora en el extranjero.

Salarios sin revisión desde hace más de 25 años

El documento revela que el salario del personal diplomático mexicano no ha sido revisado en más de 25 años. En el caso de la Rama Técnica-Administrativa, se señala que los ingresos se encuentran por debajo de los límites de pobreza en diversas adscripciones.

Además, subrayan que no cuentan con ingresos adicionales, y que las condiciones de los sistemas bancarios en los países donde prestan servicio dificultan el acceso a financiamiento, lo que agrava la situación ante la ausencia de pago.

Llamado a respetar garantías laborales

El personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) hizo un llamado directo a la presidenta Sheinbaum para que se garantice el pago oportuno de la nómina y se revisen sus condiciones salariales, al considerar que éstas afectan de manera directa la estabilidad de los trabajadores y de sus familias en el extranjero.

Asimismo, exhortaron a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a asumir con seriedad los compromisos laborales, en particular aquellos relacionados con la estabilidad económica y el bienestar de quienes representan a México fuera del país.

El documento fue suscrito por personal del Servicio Exterior Mexicano, Rama Técnico-Administrativa, quienes reiteraron su labor en defensa de los intereses del país y de la comunidad mexicana en el exterior, pese a las condiciones descritas.

