Foto: Cuartoscuro.

El senador Gerardo Fernández Noroña fue captado a bordo de un vuelo Roma–Ciudad de México en primera clase, tras concluir sus vacaciones en Italia. Las imágenes corresponden al vuelo del 6 de enero, operado por Aeroméxico, y muestran al legislador morenista en la cabina Premier One, de acuerdo con lo difundido en medios de comunicación.

Las fotografías fueron tomadas por uno de los pasajeros del vuelo y posteriormente comentadas por el periodista Gustavo Macalpin, quien explicó que Fernández Noroña viajaba en un asiento exclusivo de primera clase durante su trayecto de regreso a México.

Servicio Premier One y amenidades del vuelo

El servicio Premier One de Aeroméxico corresponde a la cabina de mayor categoría en vuelos internacionales de larga distancia. Entre sus características se encuentra el asiento tipo full flat bed, que se reclina por completo y se convierte en cama durante el vuelo.

Además del asiento, este tipo de servicio incluye otras amenidades, como:

Prioridad al documentar equipaje

Abordaje preferencial

Menú exclusivo durante el vuelo

Estas condiciones fueron observadas por pasajeros que viajaban en el mismo trayecto entre Roma y la Ciudad de México.

Viaje de Fernández Noroña a Europa

Hasta el momento, Gerardo Fernández Noroña no ha emitido una postura pública sobre la difusión de las imágenes del vuelo en primera clase. El episodio ocurre días después de que se hiciera viral un video grabado en Roma, donde un ciudadano encaró al senador y lo cuestionó por su estancia en Europa.

En ese video, el usuario identificado como Roberto Quijano le preguntó: “¿Qué se siente estar en Roma?”, a lo que el legislador respondió: “Muy bien. ¿Crees que tú eres el único que tiene derecho de estar en Roma?, pues no, mi amigo”.

Durante ese intercambio, también se observa a la acompañante de Fernández Noroña increpar al ciudadano, mientras el senador se encontraba frente al aparador de una tienda cercana a la Fontana di Trevi y la Piazza Spagna.

Antecedentes de viajes del senador a Europa

El viaje a Roma se suma a otros desplazamientos recientes de Fernández Noroña por Europa. En ocasiones anteriores, al senador de Morena también se le vio viajando en asientos de primera clase, como ocurrió durante un viaje a Francia.

En esos casos, el legislador defendió públicamente su derecho a viajar y a utilizar servicios de mayor categoría en aerolíneas comerciales. Señaló que la política de austeridad aplica para el ejercicio del gobierno, mientras que los funcionarios pueden disponer de sus ingresos personales como consideren conveniente.

Uso de viáticos y postura previa

En una ocasión anterior, Fernández Noroña aseguró que él eligió viajar en primera clase y que la diferencia en el costo del boleto fue cubierta con recursos propios, además de los viáticos que recibió por tratarse de un viaje de trabajo autorizado por el Senado.

Las imágenes del vuelo desde Roma reavivaron el debate en redes sociales, aunque no existe hasta ahora una postura oficial del senador sobre este viaje específico ni sobre el pago del boleto correspondiente.