Padres adolescentes y adultos: la edad detrás de los embarazos en niñas

El embarazo en niñas y adolescentes en México es un “problema multifactorial”, reconoció, en 2025, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con el sistema los embarazos en niñas y adolescentes, es un “fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional”; sin embargo, reconoce que “las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano”.

¿A qué edad están siendo mamás las mujeres en México?

Las cifras no mienten, el embarazo de niñas y adolescentes parece estar lejos de erradicarse. En 2024, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hubo 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años.

Sin embargo, en ese año, también hubo miles de niñas entre 10 y 14 años, convirtiéndose en madres. Las cifras de las autoridades revelan que, al menos, se registraron 8 mil nacimientos con madres en ese rango de edad.

Es decir, durante 2024 en México, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los estados que lideran la lista con las tasas de fecundidad adolescente más altas son Guerrero y Chiapas, entidad que se mantiene en el ojo público por el caso de una menor de 10 años en estado crítico tras dar a luz.

Por entidad federativa, las tasas de fecundidad adolescente más altas se encuentra de la siguiente manera:

Guerrero

Chiapas

Zacatecas

Durango

Michoacán

Oaxaca

¿Jóvenes o adultos? Así el rango de edad en que se convierten en papás en México

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que “preocupan principalmente los nacimientos en las niñas más pequeñas”, pues de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, en el año 2023 el mayor porcentaje de los progenitores se encontraba en el rango de edad de 15 a 19 años que representó el 42%.

Después siguieron los grupos de edad:

De 20 a 24 años con 15.2%

De 25 a 29 años con 4%

De más de 30 años 2.8%

