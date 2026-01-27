Amanecer muy frío y con niebla pero tarde templada en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Saca la cobija: activan alertas por frío en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

El Valle de México tendrá este día un ambiente frío a fresco por la mañana, con presencia de bancos de niebla en varias zonas de la región, además de heladas en zonas serranas del Estado de México, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de alertas por bajas temperaturas en la Ciudad de México, ante el pronóstico de frío durante la mañana del martes 27 de enero de 2026, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

Alerta Naranja en Milpa Alta y Tlalpan

De acuerdo con la dependencia capitalina, se activó Alerta Naranja en las demarcaciones de Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, en un horario de 00:00 a 08:00 horas del martes 27 de enero.

Alerta Amarilla en 14 alcaldías

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Durante la tarde, el ambiente cambiará a templado, con cielo medio nublado. Se prevén lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones. Las condiciones de viento serán moderadas, con posibles rachas fuertes.

Clima en el Valle de México: frío matutino y tarde templada

En las primeras horas del día se espera ambiente frío a fresco en el Valle de México, acompañado de bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas altas. En las regiones serranas del Estado de México, el ambiente será muy frío, con heladas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 5 a 7 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima alcanzará entre 22 y 24 grados. Estas condiciones mantendrán un contraste térmico marcado entre la mañana y la tarde.

En el caso de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 grados Celsius, con una máxima de 18 a 20 grados, lo que confirma un inicio de día muy frío, especialmente en zonas abiertas y rurales.

Durante la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado. Se esperan lluvias aisladas en el Estado de México, con acumulados estimados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, mientras que en la Ciudad de México no habrá lluvia, manteniéndose condiciones mayormente secas.

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar sensación térmica más baja durante la mañana y la noche.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el frío matutino, las heladas y la niebla, así como mantenerse atentos a las condiciones del clima a lo largo del día.

