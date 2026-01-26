Sin rastro de ella: intensifican búsqueda de mujer que atropelló a motociclista en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Buscan a mujer que atropelló a motociclista en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

En el Estado de México (Edomex) continuaron los operativos para localizar a Gaby Gómez, mujer señalada por atropellar a Roberto, un motociclista, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

¿Qué se sabe de los operativos?

El periodista Carlos Jiménez (C4) difundió un video de un operativo realizado en un domicilio del municipio de Chimalhuacán, donde autoridades buscaban a la mujer. En la acción, elementos de la Fiscalía del Edomex golpearon la puerta, la derribaron con un ariete e ingresaron al inmueble.

En las imágenes se observó la participación de, al menos, 20 elementos policiales. Tras realizar el cateo, no localizaron a Gaby Gómez; únicamente se encontraba su prima, por lo que las investigaciones continuaron.

¿Qué se sabe del caso del motociclista?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos ocurridos la noche del 3 de enero de 2026, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, donde la mujer presuntamente arrolló a un motociclista y lo arrastró bajo su vehículo, causándole la muerte.

“De acuerdo con las primeras diligencias, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo que ocasionó su fallecimiento”.

El motociclista fue impactado por el vehículo y quedó atrapado debajo de la unidad, la cual lo arrastró. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar.

