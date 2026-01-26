Caen dos por doble homicidio tras balacera y persecución en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

En Iztapalapa, CDMX, detuvieron a 2 por homicidio. Foto: SSC-CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables de un doble homicidio cometido con arma de fuego, luego de una balacera y persecución apoyada por cámaras del C2 Oriente. Los detenidos son Rafael “N” y David “N”.

¿Qué se sabe de la detención en Iztapalapa?

Los hechos ocurrieron en las calles La Mora y José Clemente Orozco, en la colonia Barrio de Guadalupe, donde policías fueron alertados por radio sobre dos personas lesionadas por disparos. Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a dos hombres con visibles manchas hemáticas; paramédicos confirmaron que ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se notificó a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

De manera paralela, monitoristas del C2 Oriente implementaron un cerco virtual, mientras personal en campo inició la persecución de los probables responsables, quienes huyeron a bordo de una motocicleta negra. Los sujetos fueron alcanzados en el cruce de las calles Zacatlán y Cerrada de Azalea, en la colonia Lomas de San Lorenzo, dentro de la misma demarcación, informó la SSC-CDMX.

Tras una revisión preventiva, los policías aseguraron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, un chaleco balístico, dos cascos de motociclista y un teléfono celular. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de que se les informaron sus derechos constitucionales, para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

La SSC informó que ambos hombres contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado; una de ellas correspondía a hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores, también en Iztapalapa. Además, se les vinculó con un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, portación de armas de fuego y homicidios en la zona oriente y poniente de la Ciudad de México.

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, confirmó la detención de Rafael “N” y David “N” y reiteró que no habrá impunidad en el combate a los generadores de violencia.

“Tras atender un reporte por disparos de arma de fuego en el Barrio de Guadalupe, en alcaldía Iztapalapa, donde dos personas lamentablemente perdieron la vida, compañeros de SSC-CDMX detuvieron a Rafael “N” y David “N” señalados como los presuntos responsables del evento”.

