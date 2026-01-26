Saca la cobija: activan alertas por frío en CDMX; temperaturas de 1 a 6 grados

GENERANDO AUDIO...

Alerta por frío este martes 27 de enero en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de alertas por bajas temperaturas en la Ciudad de México, ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y mañana del martes 27 de enero de 2026, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

Alerta Naranja en Milpa Alta y Tlalpan

De acuerdo con la dependencia capitalina, se activó Alerta Naranja en las demarcaciones de Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, en un horario de 00:00 a 08:00 horas del martes 27 de enero.

Estas condiciones representan un riesgo mayor especialmente para niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas, por lo que se exhorta a extremar medidas preventivas.

Alerta Amarilla en 14 alcaldías

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, también entre la medianoche y las 08:00 horas del martes.

Recomendaciones para proteger la salud

Ante el descenso de temperatura, las autoridades recomendaron a la población usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como hidratar la piel con crema para evitar resequedad y lesiones por el frío.

También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, además de lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial para prevenir enfermedades respiratorias.

En caso de presentar síntomas o malestar, se recomienda acudir al centro de salud más cercano. Para quienes utilizan calentadores o chimeneas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) subrayó la importancia de mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

Líneas de emergencia disponibles

Ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 911, al 55 5658 1111 de Locatel, o al 55 5683 2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), disponibles las 24 horas.

