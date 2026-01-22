Tormenta invernal congelará hasta -15 grados a México durante 4 días

GENERANDO AUDIO...

Se esperan bajas temperaturas en México. Foto: Cuartoscuro

El ambiente frío seguirá en gran parte de la República Mexicana durante los siguientes cuatro días, con temperaturas que podrían descender hasta los -15 grados en varias zonas del territorio, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Dónde se sentirá el frío en México?

Por, al menos, 4 días, las bajas temperaturas persistirán debido al frente frío número 30 que se mantendrá como estacionario sobre el noreste mexicano. De acuerdo con el pronóstico para el jueves 22 de enero el frío se mantendrá con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Para el viernes 23, es decir, el segundo día de ambiente frío, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Durango

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Sonora

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Durante el sábado y domingo, la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste y norte del país, y mantendrá el descenso de temperatura en gran parte del país. Por ello se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 grados con heladas en zonas serranas de:

Durango

Coahuila

También se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Mientras que también se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Tamaulipas

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Finalmente, para ese sábado 24 de enero de 2026 habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Para el cuarto día de bajas temperaturas, aun con la tercera tormenta invernal sobre territorio nacional se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 grados con heladas en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Así como temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados se esperan en zonas serranas de:

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional también alertó por la probabilidad de la caída de nieve o aguanieve en varias zonas del territorio mexicano, por lo que llamaron a tomar precauciones por causar, pues, se pueden presentar derrapes o colisiones en tramos carreteros, especialmente en curvas o pendientes.

