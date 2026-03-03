Calor y posible lluvia: clima en CDMX para este martes 3 de marzo

GENERANDO AUDIO...

El clima en CDMX estima lluvia este martes 3 de marzo. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 3 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima calor y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este martes 3 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 2 y 4 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. En el Estado de México se estiman chubascos, descargas eléctricas y granizo; en la capital se prevén lluvias aisladas.

Asimismo, para este martes 3 de marzo se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar tres capas de ropa: térmica, transpirable e impermeable.

