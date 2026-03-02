Evita multas de más de 2 mil pesos por llevar mal a tu perro en el auto

GENERANDO AUDIO...

Viajar con perros en el auto en la Ciudad de México puede generar una multa de tránsito de hasta 2 mil 346 pesos si la mascota interfiere con la conducción, según el Artículo 38 del Reglamento de Tránsito.

La norma establece que los conductores no pueden transportar animales de forma que representen un riesgo para la seguridad vial, como llevarlos sobre las piernas o entre los brazos mientras el vehículo está en movimiento.

Multa por llevar perros en el auto: lo que prohíbe el reglamento

El reglamento señala que los conductores de vehículos motorizados tienen prohibido sostener o colocar animales entre brazos y piernas mientras manejan. Esta acción se considera peligrosa porque puede distraer al conductor o impedir el control total del volante.

La disposición forma parte de las reglas que buscan evitar accidentes causados por distracciones al conducir. No se prohíbe viajar con mascotas, pero sí hacerlo de manera insegura.

En términos simples: el problema no es llevar al perro, sino cómo se transporta dentro del vehículo.

De cuánto es la multa por transportar mal a tu mascota

Cuando se incumple esta regla —inciso C de la fracción II del Artículo 38— las autoridades pueden aplicar:

Multa de 10, 15 o 20 UMAs

Tres puntos a la licencia de conducir

a la licencia de conducir Un punto a la matrícula del vehículo

Con el valor diario de la UMA en 117.31 pesos, la sanción económica puede ir aproximadamente de mil 173 a 2 mil 346 pesos.

Estas sanciones aplican cuando el animal provoca distracción o limita la conducción segura.

Qué busca la norma de tránsito

El reglamento también prohíbe cualquier objeto o situación que obstruya la visibilidad o distraiga al conductor. Las autoridades señalan que el objetivo es reducir riesgos y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Por ello, transportar mascotas de forma segura ayuda a evitar sanciones y posibles accidentes.

El cumplimiento de estas disposiciones queda sujeto a la evaluación de los agentes de tránsito durante la conducción.

