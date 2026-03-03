Exención de verificación vehicular: así puedes obtenerla sin costo

GENERANDO AUDIO...

Verificación vehicular está exenta para ciertos vehículos. Foto: Cuartoscuro

La verificación vehicular en la Ciudad de México es obligatoria para circular y cumplir con las normas ambientales. Sin embargo, el Programa de Verificación Vehicular 2026, publicado el 2 de enero en la Gaceta Oficial, establece que ciertos automóviles pueden obtener una exención permanente y gratuita.

De acuerdo con el reglamento, existen más de 739 modelos que no están obligados a realizar la prueba de emisiones bajo criterios específicos. Aquí te explicamos quiénes no pagan verificación y cómo tramitar la constancia correspondiente.

¿Qué vehículos obtienen la constancia de exento sin costo y de forma permanente?

El documento señala que los vehículos que califican para la constancia tipo exento quedan liberados tanto de la verificación obligatoria como de las restricciones del Hoy No Circula.

Según el reglamento, esta constancia se otorga de manera gratuita y con vigencia permanente.

Los vehículos que aplican son:

Vehículos eléctricos : Aquellos que utilizan exclusivamente energía eléctrica

: Aquellos que utilizan exclusivamente energía eléctrica Vehículos de celda de combustible: Unidades cuya energía proviene de celdas de hidrógeno

Beneficios clave:

No pagan verificación

No realizan prueba de emisiones

de emisiones No están sujetos al Hoy No Circula

Vigencia permanente

Otros casos de exención y costos mínimos

El documento también menciona otros vehículos que no están obligados a verificar, como tractores agrícolas o motocicletas; sin embargo, la única categoría que recibe constancia gratuita y permanente es la de autos eléctricos y de celda de combustible.

En cuanto a trámites administrativos:

La reposición de holograma tiene costo (establecido en el Código Fiscal)

tiene costo (establecido en el Código Fiscal) Las copias de documentos en Verificentros no pueden exceder un peso por hoja

Híbridos también pueden no pagar, pero con límite

El programa también contempla incentivos para:

Vehículos híbridos Categoría I y II

En estos casos, el beneficio no es permanente, sino que se otorga por seis años, con posibilidad de renovación. Mientras dure el incentivo, los propietarios quedan exentos del pago de verificación.

¿Cuándo puedes verificar gratis aunque no seas eléctrico?

El reglamento establece otra modalidad para evitar pagar los 574 pesos aproximados que cuesta la verificación ordinaria.

Si tu vehículo es rechazado en la primera prueba:

La verificación será gratuita en el segundo intento

También aplica en el cuarto, sexto, octavo, décimo y sucesivos intentos pares

Debe realizarse en el mismo Verificentro donde se obtuvo el rechazo

