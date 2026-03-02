Colectivos encabezan las movilizaciones en la capital este lunes 2 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 2 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 2 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará personal de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, cinco citas agendadas, dos rodadas ciclistas, una rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Azcapotzalco | Vecinos de la colonia Santa Bárbara

Hora: 08:00 horas

08:00 horas Lugar: Av. Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc, colonia La Preciosa

Av. Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc, colonia La Preciosa Demanda: Solicitan investigaciones contra servidores públicos de la alcaldía por presuntas agresiones físicas y verbales contra vecinos.

Solicitan investigaciones contra servidores públicos de la alcaldía por presuntas agresiones físicas y verbales contra vecinos. Aforo estimado: 40 personas

Coyoacán y Azcapotzalco | Fiscalía General de Justicia CDMX

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugares: Alcaldía Coyoacán Alcaldía Azcapotzalco

Actividad: Jornadas de asesoría jurídica y atención especializada para mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Jornadas de asesoría jurídica y atención especializada para mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aforo estimado: 60 personas

Iztapalapa | Colectivo “No Más Presos Inocentes”

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Demanda: Revisión de proceso judicial de una persona imputada por abuso sexual y denuncias sobre irregularidades en investigaciones.

Revisión de proceso judicial de una persona imputada por abuso sexual y denuncias sobre irregularidades en investigaciones. Aforo estimado: 20 personas

Iztapalapa | Colectivo “Luciérnagas Buscadoras”

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Demanda: Apoyo a víctima de abuso sexual y exigencia de sentencia con perspectiva de género.

Apoyo a víctima de abuso sexual y exigencia de sentencia con perspectiva de género. Aforo estimado: 30 personas

Iztacalco | Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00 horas

13:00 horas Lugar: Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente), colonia Granjas México

Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente), colonia Granjas México Actividad: Evento político-cultural y mesa informativa sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas y uso del espacio público.

Evento político-cultural y mesa informativa sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas y uso del espacio público. Aforo estimado: 20 personas

Coyoacán | Asamblea vecinal contra mega construcciones

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Estadio Banorte (Bajo puente), Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa

Estadio Banorte (Bajo puente), Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa Demanda: Señalamientos sobre afectaciones urbanas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, movilidad, agua y procesos de gentrificación.

Señalamientos sobre afectaciones urbanas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, movilidad, agua y procesos de gentrificación. Aforo estimado: 35 personas

Benito Juárez | Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día

Durante el día Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán 259

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán 259 Actividad: Recolección de firmas vinculadas a procesos internos sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Recolección de firmas vinculadas a procesos internos sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo estimado: 50 personas

Citas agendadas (posibles concentraciones)

Cuauhtémoc | Asociación Nacional de Colonos y Campesinos

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Registro Agrario Nacional

Registro Agrario Nacional Motivo: Seguimiento a asuntos de problemática ejidataria en Hidalgo.

Seguimiento a asuntos de problemática ejidataria en Hidalgo. Aforo: 40 personas

Álvaro Obregón | Colectivo Cartonero CDMX

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Álvaro Obregón Demanda: Señalización de ciclovías y rehabilitación de espacios públicos.

Señalización de ciclovías y rehabilitación de espacios públicos. Aforo: 40 personas

Cuauhtémoc | Colectivo “Las Tonantzin”

Hora: 14:00 horas

14:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución Demanda: Medidas de seguridad y protección para integrantes del colectivo.

Medidas de seguridad y protección para integrantes del colectivo. Aforo: 30 personas

Cuauhtémoc | Organización Emprendedora de Débiles Visuales

Hora: 16:00 horas

16:00 horas Lugar: Oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro Demanda: Apertura de módulos de trabajo dentro del Metro.

Apertura de módulos de trabajo dentro del Metro. Aforo: 30 personas

