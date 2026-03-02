Colectivos encabezan las movilizaciones en la capital este lunes 2 de marzo
Este lunes 2 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará personal de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, cinco citas agendadas, dos rodadas ciclistas, una rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones programadas
Azcapotzalco | Vecinos de la colonia Santa Bárbara
- Hora: 08:00 horas
- Lugar: Av. Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc, colonia La Preciosa
- Demanda: Solicitan investigaciones contra servidores públicos de la alcaldía por presuntas agresiones físicas y verbales contra vecinos.
- Aforo estimado: 40 personas
Coyoacán y Azcapotzalco | Fiscalía General de Justicia CDMX
- Hora: 10:00 horas
- Lugares:
- Alcaldía Coyoacán
- Alcaldía Azcapotzalco
- Actividad: Jornadas de asesoría jurídica y atención especializada para mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.
- Aforo estimado: 60 personas
Iztapalapa | Colectivo “No Más Presos Inocentes”
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Demanda: Revisión de proceso judicial de una persona imputada por abuso sexual y denuncias sobre irregularidades en investigaciones.
- Aforo estimado: 20 personas
Iztapalapa | Colectivo “Luciérnagas Buscadoras”
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Demanda: Apoyo a víctima de abuso sexual y exigencia de sentencia con perspectiva de género.
- Aforo estimado: 30 personas
Iztacalco | Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente), colonia Granjas México
- Actividad: Evento político-cultural y mesa informativa sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas y uso del espacio público.
- Aforo estimado: 20 personas
Coyoacán | Asamblea vecinal contra mega construcciones
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Estadio Banorte (Bajo puente), Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa
- Demanda: Señalamientos sobre afectaciones urbanas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, movilidad, agua y procesos de gentrificación.
- Aforo estimado: 35 personas
Benito Juárez | Movimiento de Regeneración Sindical
- Horario: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán 259
- Actividad: Recolección de firmas vinculadas a procesos internos sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo estimado: 50 personas
Citas agendadas (posibles concentraciones)
Cuauhtémoc | Asociación Nacional de Colonos y Campesinos
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Registro Agrario Nacional
- Motivo: Seguimiento a asuntos de problemática ejidataria en Hidalgo.
- Aforo: 40 personas
Álvaro Obregón | Colectivo Cartonero CDMX
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Alcaldía Álvaro Obregón
- Demanda: Señalización de ciclovías y rehabilitación de espacios públicos.
- Aforo: 40 personas
Cuauhtémoc | Colectivo “Las Tonantzin”
- Hora: 14:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución
- Demanda: Medidas de seguridad y protección para integrantes del colectivo.
- Aforo: 30 personas
Cuauhtémoc | Organización Emprendedora de Débiles Visuales
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Demanda: Apertura de módulos de trabajo dentro del Metro.
- Aforo: 30 personas
