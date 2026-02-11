CDMX: ambiente frío por la mañana y tarde con clima cálido, no habrá lluvia

GENERANDO AUDIO...

El contraste térmico marcará la jornada de este día en CDMX. FOTO: Cuartoscruo

Este miércoles 11 de febrero, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) registrarán cielo despejado con presencia de bruma durante el transcurso del día. Por la mañana se espera ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Edomex. Por la tarde, el clima será cálido y sin lluvia en ambas entidades.

El contraste térmico marcará la jornada. El amanecer será frío, especialmente en zonas altas, mientras que por la tarde la temperatura subirá de forma notable bajo condiciones de cielo mayormente despejado.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 7 a 9 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 27 y 29 °C.

En el Estado de México, las zonas serranas presentarán heladas durante las primeras horas del día debido al ambiente muy frío.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C, lo que también refleja una mañana fría y una tarde templada a cálida.

El viento será del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, principalmente por la tarde.

A lo largo del día persistirá el cielo despejado con bruma, sin probabilidad de lluvia en la CDMX ni en el Estado de México.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el frío matutino en zonas altas y considerar el aumento de temperatura durante la tarde.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.