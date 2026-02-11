Tranviarios de la CDMX acuerdan aumento salarial con el Gobierno

GENERANDO AUDIO...

Gobierno de la CDMX y Alianza de Tranviarios acuerdan aumento. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores tranviarios de la Ciudad de México alcanzaron un acuerdo salarial con el Gobierno capitalino, luego de semanas de negociaciones que incluyeron la posibilidad de una huelga en los sistemas de transporte eléctrico.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el acuerdo fue resultado de una mesa de diálogo con la Alianza de Tranviarios de México (ATM), lo que permitirá evitar afectaciones en la operación del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, servicios clave para la movilidad diaria en la capital.

Aumento general y ajustes adicionales por categoría

De acuerdo con el comunicado oficial, se aprobó un incremento salarial general de 3.5% para todos los trabajadores tranviarios.

Además, se aplicarán ajustes adicionales al tabulador salarial, que representarán aumentos de entre 9% y 11%, dependiendo de la categoría laboral, los cuales serán adicionales al incremento general.

Vales de despensa también tendrán incremento

El acuerdo, avalado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, incluye también un aumento en los vales de despensa, como una medida de apoyo a la economía familiar de quienes operan diariamente estos sistemas de transporte.

La Semovi destacó que este ajuste busca reconocer el papel estratégico de los trabajadores en el funcionamiento del transporte público eléctrico.

Se desactiva amenaza de huelga

Desde el 21 de enero, los tranviarios habían advertido la posibilidad de un paro de labores, ante la falta de respuesta a sus demandas salariales.

La huelga fue aplazada en dos ocasiones, mientras se sostenían reuniones con el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, para revisar las condiciones laborales y analizar las peticiones del gremio. La última fecha fijada para el paro era el 3 de marzo.

Sin afectaciones al transporte eléctrico

Con el acuerdo alcanzado, las autoridades confirmaron que no habrá afectaciones en la operación de los sistemas de transporte eléctrico de la capital.

La Semovi anunció que mantendrá contacto permanente con la ATM para formalizar los acuerdos y fortalecer la relación institucional, en el marco de proyectos como la expansión de líneas de Trolebús y Cablebús, en beneficio de las y los usuarios del transporte público.

