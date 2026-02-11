Vacunas contra sarampión en Ciudad de México: tarde y pocas

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México arrancó la jornada de vacunación contra el sarampión con 21 puntos en distintas zonas de la capital, en un horario anunciado de 09:00 a 23:00 horas, según la Secretaría de Salud de la CDMX. Sin embargo, varios centros iniciaron tarde y con menos dosis de las previstas.

Desde temprano, jóvenes y adultos acudieron a puntos como Bellas Artes, Ángel de la Independencia y Alameda Norte, ante el temor por el brote de esta enfermedad altamente contagiosa.

Vacunación contra sarampión en CDMX: 21 puntos y alta demanda

En algunos centros aplican alrededor de 100 vacunas, mientras la afluencia no deja de crecer.

En el Palacio de Bellas Artes, el punto abrió después de las nueve de la mañana y en cuestión de minutos la fila ya era extensa.

“Yo estudio aquí en la Torre Latino y entonces vi que estaba la campaña y bajamos todo mi grupo para vacunarnos”, contó Arlen Juárez.

El temor al sarampión motivó a más personas. “Yo creo que es necesaria, porque las vacunas son importantes para mantener una salud, sobre todo ahorita que está el brote de sarampión”, dijo Jimena Rodríguez.

Otros capitalinos señalaron que buscan evitar que el virus se propague. “Es muy importante para que no se siga esparciendo por toda la ciudad y que terminemos en otra pandemia como la del COVID”, comentó Isabel Rojas.

En el Ángel de la Independencia, las primeras 100 dosis se agotaron en menos de una hora. Aun así, algunas personas permanecieron en la fila, incluso con el riesgo de ausentarse de su trabajo.

“Del trabajo, no avisamos la verdad, pero ya estamos por acá a ver si no nos ven en vivo”, relató Antonio Delfino, quien aseguró que decidió vacunarse por miedo tras lo ocurrido la semana pasada.

En la Alameda Norte, en la alcaldía Azcapotzalco, el horario se ajustó de nueve de la mañana a tres de la tarde.

La encargada del punto, Berenice Álvarez, explicó que la intención es permanecer 15 días y posteriormente ampliar el plazo para que más vecinos puedan vacunarse.

En el Jardín Hidalgo, también en Azcapotzalco, autoridades habían informado que el horario sería de 09:00 a 23:00 horas; sin embargo, encargados señalaron que cuando se acaban las vacunas, el punto deja de operar.

La Secretaría de Salud de la CDMX mantiene activos los 21 puntos de vacunación en la capital.

