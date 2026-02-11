CDMX informa sobre alcaldías con más casos de sarampión y llama a no “estigmatizar”

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de la Ciudad de México informaron que cuatro de las 16 alcaldías de la capital concentran el mayor número de casos de sarampión. Además, la jefa de Gobierno hizo un llamado para no “estigmatizar” las zonas en donde se registra el mayor número de casos.

Cuatro de 16 alcaldías, con los mayores casos de sarampión

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, confirmó que son cuatro las alcaldías en donde se concentra el mayor número de casos de sarampión. Una de ellas, es Gustavo A. Madero, al norte de la capital.

“El mayor número de casos está en la Gustavo A. Madero, en Álvaro Obregón, en Cuauhtémoc y en Miguel Hidalgo”, Nadine Gasman, Secretaria de Salud de la Ciudad de México

“No estigmaticemos”: llama Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Durante su conferencia de prensa, Clara Brugada pidió no estigmatizar a las alcaldías que concentran el mayor número de casos, pues podrían generar rechazo a sus habitantes.

“No estigmaticemos… creo que no se vale que si una alcaldía tiene más (casos de sarampión) podamos encabezar notas diciendo ‘tal alcaldía’ porque es muy sensible esta información y puede generar, incluso, rechazo a las personas que son de las alcaldías. Con mucho cuidado, yo les pido, que manejemos la información”, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Casi 200 casos de sarampión en la Ciudad de México

La secretaria de salud capitalina, Nadine Gasman, destacó que se tienen poco más de 180 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México.

“Tenemos 184 confirmados de sarampión desde que inició y tenemos 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico, que no quiere decir que estén 140 enfermos, sino que hasta 30 días después se considera que se cierra el caso. Hemos tenido 14 hospitalizaciones y una defunción… De los 184, 156 son de la ciudad de México, el resto son del Estado de México que se diagnosticaron aquí, pero vienen en el estado de México” Nadine Gasman, Secretaria de Salud de la Ciudad de México

