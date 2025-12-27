CDMX con helado amanecer y lluvias por la tarde para este sábado 27 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Frío por la mañana y lluvia por la tarde en CDMX este sábado 27. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que, para este sábado 27 de diciembre, el clima será frío, con niebla y parcialmente nublado por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado, nublado y con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos continúan especialmente en las zonas altas, donde este sábado 27 de diciembre se prevén bancos de niebla. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre -1 y 1 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Para ambas entidades se pronostican lluvias aisladas.

Asimismo, para este sábado 27 de diciembre se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Ante esta temporada de frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar el uso de anafres en lugares cerrados. Además, hicieron un llamado a tener una ventilación adecuada en caso de utilizar calefactores. Por último, instaron a cuidar a los animales de compañía.

