Trabajadores de limpia enfrentan hasta 50% más basura en CDMX en diciembre

Diciembre es tiempo de fiestas, posadas y celebraciones en la Ciudad de México, pero también es una de las épocas con mayor generación de basura. En casas y esquinas se acumulan bolsas y, en algunos puntos, pequeños cerros de desechos que deben ser retirados todos los días.

Este aumento impacta directamente a los trabajadores de limpia, quienes no descansan ni en Navidad ni en Año Nuevo. De acuerdo con testimonios recogidos en campo, durante los días 24 y 31 de diciembre la carga de residuos es mayor, por lo que deben salir a trabajar de forma obligatoria para evitar que la basura se quede en las calles.

Basura decembrina aumenta riesgos para trabajadores de limpia

Durante las fiestas decembrinas, la Ciudad de México genera hasta 50% más basura, principalmente por residuos de piñatas, envolturas de regalos, cartón, envases y desechables derivados de bebidas y alimentos.

Para los trabajadores de limpia, este incremento no solo significa más carga de trabajo, sino también más riesgos. Jesús Romero, trabajador del servicio, señaló que muchas personas tiran vidrio, copas rotas y hasta agujas sin avisar, lo que puede provocar accidentes. Recordó que un compañero sufrió un pinchazo al manipular una bolsa que no estaba marcada.

Juan Carlos Hernández, también trabajador de limpia, agregó que en las bolsas encuentran desde vidrio y agujas, hasta heces fecales y animales muertos, sin ninguna advertencia previa. Aunque en algunos casos la gente pide no abrir las bolsas, el riesgo persiste al momento de cargarlas.

Ante esta situación, se recomienda una correcta disposición final de la basura. El vidrio debe colocarse en una bolsa rígida, completo o en fragmentos, sellarse y marcarse con plumón. Las agujas deben guardarse en recipientes de plástico, como botellas de refresco bien cerradas, y siempre avisar al trabajador de limpia que se trata de material peligroso.

Usuarios de la ciudad señalaron la importancia de cuidar a quienes realizan esta labor diaria. Consideran necesario que cuenten con servicios de salud adecuados, ya que están expuestos a riesgos de contaminación constantes. Mientras tanto, la basura sigue saliendo todos los días y los camiones continúan su recorrido por la capital.

