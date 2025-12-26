Hacen llamado para evitar bromas al 911 durante el Día de los Inocentes

GENERANDO AUDIO...

José Salvador Guerrero Chiprés, titular coordinador general del C5 de la Ciudad de México (CDMX), habló en el programa “A las nueve en Uno” sobre el aumento en las llamadas de broma a los números de emergencia durante el Día de los Inocentes. Guerrero Chiprés hizo un llamado a la población a que se abstengan de usar el número 911 si no es para reportar una emergencia real.

