Hacen llamado para evitar bromas al 911 durante el Día de los Inocentes

| 12:47 | Juan Rivas | Uno TV

José Salvador Guerrero Chiprés, titular coordinador general del C5 de la Ciudad de México (CDMX), habló en el programa A las nueve en Uno” sobre el aumento en las llamadas de broma a los números de emergencia durante el Día de los Inocentes. Guerrero Chiprés hizo un llamado a la población a que se abstengan de usar el número 911 si no es para reportar una emergencia real.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

Nacional

Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

Asesinaron a un policía cada 24 horas en México durante 2025

Nacional

Asesinaron a un policía cada 24 horas en México durante 2025

Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

Nacional

Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

México firma contrato por 19 mil mdp para comprar trenes de pasajeros; recorrerían estas rutas

Nacional

México firma contrato por 19 mil mdp para comprar trenes de pasajeros; recorrerían estas rutas

Etiquetas: , ,