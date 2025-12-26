Calcinados y con huellas de tortura, así hallaron a dos en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

En Iztapalapa, localizaron 2 cuerpos calcinados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Iztapalapa, se reportó un terrorífico hallazgo en las faldas del cerro Xaltepec, pues se localizaron dos cuerpos con presuntas huellas de tortura y calcinados.

¿Qué se sabe del hallazgo?

Los cuerpos fueron localizados en la colonia Parajes Buenavista y, en imágenes compartidas por la reportera Tania Aguilar, se observaron con diversas huellas de quemaduras.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que uniformados localizaron los cuerpos tras ser alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

“Al arribar a la zona agreste hallaron los cuerpos de dos hombres calcinados y en estado de descomposición, por lo que, de acuerdo con los protocolos de primer respondiente, acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público para realizar los periciales correspondientes, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras del C2 Oriente para la verificación de los hechos”.

“Encobijado” en Tepito

Además del hallazgo en Iztapalapa, en la colonia Morelos, en la zona de Tepito, se localizó un “encobijado” entre los puestos de comerciantes. Supuestamente, el cuerpo presentaba heridas y un impacto de bala.

La SSC indicó que se revisan las cámaras de seguridad para colaborar en las indagatorias.

“La zona fue acordonada y de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones del caso; mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para colaborar en las indagatorias”.

