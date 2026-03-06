CDMX espera lluvias aisladas y rachas de viento este viernes

GENERANDO AUDIO...

CDMX tendrá cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas. FOTO: Archivo

La Ciudad de México tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana de este viernes, con ambiente fresco en gran parte de la capital. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones cambiarán hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas.

El reporte indica que la temperatura mínima en la CDMX será de 8 a 10 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 22 y 24 °C. Además, se esperan vientos del sur y suroeste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría provocar sensación térmica más fresca en algunas zonas.

Durante la tarde se prevé un ambiente templado en la Ciudad de México, pero con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en distintas alcaldías. Estas precipitaciones podrían presentarse junto con descargas eléctricas, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios del clima.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día, mientras que el viento podría intensificarse por momentos con rachas de hasta 40 km/h.

Edomex tendrá chubascos, niebla y ambiente frío en zonas altas

El Estado de México registrará cielo parcialmente nublado durante la mañana con ambiente fresco en gran parte del territorio y frío en zonas altas, donde además podrían presentarse bancos de niebla, según el pronóstico meteorológico.

Para la tarde se espera un ambiente templado, pero con probabilidad de chubascos en el Estado de México acompañados de descargas eléctricas. Estas lluvias podrían acumular entre 5 y 25 mm en 24 horas.

En Toluca, capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Además, el viento será del sur y suroeste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Las condiciones de niebla en zonas altas durante la mañana podrían reducir la visibilidad en carreteras, mientras que por la tarde los chubascos con descargas eléctricas podrían presentarse en distintos municipios.

Recomendaciones por el clima

Llevar paraguas o impermeable por posibles lluvias vespertinas.

por posibles lluvias vespertinas. Salir con chamarra ligera por el ambiente fresco de la mañana.

por el ambiente fresco de la mañana. Tener precaución ante rachas de viento durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante el día, por lo que se recomienda seguir actualizaciones del pronóstico.

