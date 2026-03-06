Blindan con placas metálicas por marcha del 8M y reducen espacio en el Zócalo capitalino

GENERANDO AUDIO...

Las placas metálicas ya fueron colocadas en el Zócalo de la Ciudad de México para proteger Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana ante la marcha por el Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo.

Desde la tarde de este jueves 5 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras, instaló la protección luego del registro de 70 convocatorias para la movilización del 8M en la capital.

En esta ocasión, las placas metálicas no quedaron pegadas a los inmuebles históricos, sino con un espacio entre la protección y los edificios. Esto redujo el área disponible en la Plaza de la Constitución para las manifestaciones previstas por el 8M.

La movilización del 8 de marzo de 2026 en la Ciudad de México iniciará a las 12:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma. El contingente avanzará por Juárez y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

La colocación de estas estructuras ocurre como parte de las medidas previas a una jornada en la que se esperan distintas expresiones y concentraciones en el centro de la capital. Hasta ahora, la información dada a conocer apunta a la protección de los edificios históricos ubicados en la Plaza de la Constitución.

Con este operativo, el Zócalo de la CDMX ya muestra cambios en su espacio habitual antes de la marcha del Día Internacional de la Mujer, que tendrá como punto de llegada el corazón del Centro Histórico.

